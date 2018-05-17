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Arrêté
65BDL3051T/00
65"
Avec Android
Tactile multipoint
Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.
Avec Android intégré à l'écran tactile, vous avez accès au système d'exploitation le plus développé de la planète, et vous pouvez enregistrer directement votre application. Cela signifie également que la fonction tactile est disponible dès le déballage pour les applications intégrées telles que le navigateur. Il vous suffit de le brancher pour bénéficier d'une interactivité immédiate. Le planificateur intégré vous permet de programmer vos applications et contenus en fonction de l'heure. Enfin, avec la fonction d'orientation automatique du contenu, l'affichage en mode portrait ou paysage est aussi simple que de tourner l'écran.
3.5
sur 6
6
Avis
3volutionsSchweiz
17/05/2018
Deutschland
Läuft mit 3V-ROOMS
Wir setzten diese Tablet mit unsere Software 3V ROOMS als Doorsign (Türschild) bei unseren Kunden ein. Die LED Bars können wir rot & grün ansteuern. Ohne Akku & mit PoE ist es das Ideale Türschild.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android
Word2017
10/03/2017
Deutschland
Philips Tablet mit diebstahlsichere Schutzgehäuse
Wir haben bei einem Hotel die Tablets in verbindung mit Tablines Schutzgehäusen eingesetzt. Die Tablet kamen sehr gut an.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android
Debabrata2018
06/12/2018
United Kingdom
Nice Digital Initiative in this category but what about the availability in India
compact with power pack features ,seamless Integration & host of android features ,in built wifi to connect with internet ,share file where is no internet via Bluetooth great usability need some case studies to plan the target industries
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multi-Touch Display 10BDL3051T 10" Powered by Android Multi-touch
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multi-Touch Display 10BDL3051T 10" Powered by Android Multi-touch