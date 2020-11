Installation en toute simplicité grâce à EasyInstall

Les écrans LED de Philips avec EasyInstall sont conçus pour simplifier l'installation et la maintenance. Doté d'un boîtier fin de 54 pouces (137 cm), compatible avec les résolutions les plus courantes, et bénéficiant d'une conception uniforme, son installation est un jeu d'enfant. De plus, son long cycle de service assure un fonctionnement continu, même pour les applications les plus exigeantes.