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55BDL3452T/00
Attirez l’attention de tous
Favorisez la collaboration. Affichez des renseignements. Cet écran multipoint professionnel Ultra HD de Philips est tout indiqué pour les applications prenant en charge les interactions avec plusieurs doigts et plusieurs utilisateurs, qu’il s’agisse d’indiquer un chemin ou de faire une présentation. Jusqu’à 20 points de contact peuvent être activés simultanément.
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Écran tactile multipoint
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Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.
Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.
Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.
Contrôlez votre écran avec une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android 8 assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
Interactivité
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