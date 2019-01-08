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Arrêté
49PUS7803/12
Téléviseur Android 4K UHD ultra-plat LED
Un élégant design et des matériaux authentiques. Découvrez la spectaculaire résolution 4K du téléviseur ultra-fin Philips 7800. Regardez votre émission préférée en streaming avec une meilleure qualité d'image grâce au moteur de traitement de l'image P5.
Téléviseur Ambilight 123 cm (49")
PPI de 1 700
HDR Plus
Moteur P5 Perfect Picture Engine
La fonction Micro Dimming Pro optimise le contraste affiché par votre téléviseur en fonction de la luminosité ambiante. Grâce à un capteur de luminosité et à un logiciel spécial, l'image est analysée au niveau de 6 400 zones différentes, afin de vous offrir un contraste et une qualité d'image incroyables, pour une expérience visuelle réaliste, de jour comme de nuit.
Un coup de vent, le bruit d'une feuille qui touche le sol, un crissement de pneus sur la route... autant de petits détails qui donnent vie aux images et que le traitement du son de Philips restitue avec une parfaite clarté. La bande-son correspond exactement à ce que le réalisateur avait imaginé, grâce à un mixage de qualité studio prenant en charge le contenu audio d'origine, et l'améliorant si nécessaire. Des basses profondes, des dialogues clairs, et une incroyable précision.
Associé à la puissance d'Android, le processeur Philips Quad Core vous offre une expérience de jeu incroyable. Et avec Android installé sur votre téléviseur, la navigation, le lancement d'applications et la lecture de vidéos sont ultra-rapides, très intuitifs et très ludiques.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.0
sur 6
137
Avis
83%
recommandent ce produit
Stf57
08/01/2019
France
Acheteur vérifié
Très bon produit, l'ambilight est très appréciable
Je recommande de ce produit Philips est une. On est marqué avec l'avantage d'avoir un vrai son ciné,même pour une TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7800 series 65PUS7803 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7800 series 65PUS7803 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Davtom44
08/01/2019
France
Très bon produit, l'ambilight est très appréciable
Je recommande de ce produit Philips est une. On est marqué avec l'avantage d'avoir un vrai son ciné,même pour une TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7800 series 65PUS7803 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7800 series 65PUS7803 Téléviseur Android ultra-plat 4K UHD LED
krollie
25/01/2020
België
cinematoestanden
Telkens als de TV aangaat, zit je met een glimlach te kijken! Echt waaw en vooral met de extra ambilight functie. Aanrader!
Contre
Microfoon durft soms eens niet te werken
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Date d'utilisation 2019-09-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7800 series 75PUS7803 Ultraslanke 4K UHD LED Android TV
Date d'utilisation 2019-09-25
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
Veuillez noter qu'il est possible que vos applications Amazon ne soient pas disponibles dans votre pays. (Actuellement, les applications Amazon fonctionnent uniquement au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche.)
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
L'assistant Google intégré sera disponible avec une mise à jour logicielle prévue sur les téléviseurs Android de 2018.
L'offre de jeux sur le cloud dépend des fournisseurs de jeux.
Le fonctionnement dépend des applications ChromeCast et des smartphones. Pour plus de détails, consultez les pages des produits ChromeCast.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.