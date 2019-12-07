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Arrêté

4100 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

43PFS4132/12

3.6

| (70) Avis

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Design élégant et excellent rapport qualité-prix. Le téléviseur Philips 4100 avec Digital Crystal Clear affiche une qualité d'image Full HD, un contraste élevé et une reproduction sonore limpide. L'accès au divertissement est on ne peut plus simple grâce à ce modèle facile à utiliser.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 108 cm (43")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Un socle fin et raffiné, pour un design aérien

Lorsqu'elles réfléchissent à la conception d'un nouveau téléviseur, nos équipes prennent tout en compte, de la technologie jusqu'au design. Notre nouveau profil avec pieds latéraux a été conçu de manière à libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

70

Avis

07/12/2019

France

France

Bonne image et son acceptable,

C'est mon 4ème téléviseur Philips Bonne image et son acceptable, encombrement, design

Avantages

Excellent compromis pour un encombrement maîtrisé

Contre

Le son manque de grave

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Date d'utilisation 2019-11-07

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Date d'utilisation 2019-11-07

18/09/2019

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Facilité d'usage, son de qualité, si c'était à refaire, aurions pris la taille au-dessus (105 cm)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Date d'utilisation 2018-08-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 32PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Date d'utilisation 2018-08-18

18/02/2018

France

France

Belle qualité d'image

Très bonne qualité d'image puisque c'est une TV Full HD et il est possible de régler très finement tous les paramètres pour avoir l'image telle qu'on la souhaite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 49PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4100 series 49PFS4132 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.