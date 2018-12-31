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Arrêté

Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

43BDL4051T/00

Attirez l'attention
Encouragez les collaborations. Communiquez des informations. Cet écran tactile multipoint Full HD professionnel réactif Philips est parfaitement adapté aux applications multidoigts pour plusieurs utilisateurs, qu'il s'agisse d'orientations ou de présentations. Jusqu'à 10 points peuvent être actifs en même temps.
Voir tous les avantages

Écran tactile multipoint 10 points.

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  • 43" (109 cm)

  • Avec Android

  • Tactile multipoint

Processeur SoC Android. Applications Web et natives.

Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Spécificités Techniques

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