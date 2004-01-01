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    • Attirez l’attention de tous Attirez l’attention de tous Attirez l’attention de tous

      Signage Solutions Écran tactile multipoint

      43BDL3651T/00

      Attirez l’attention de tous

      Favorisez la collaboration. Affichez des renseignements. Cet écran multipoint professionnel Ultra HD de Philips est tout indiqué pour les applications prenant en charge les interactions avec plusieurs doigts et plusieurs utilisateurs, qu’il s’agisse d’indiquer un chemin ou de faire une présentation. Jusqu’à 10 points de contact peuvent être activés simultanément.

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      Signage Solutions

      Écran tactile multipoint

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      Attirez l’attention de tous

      Écran multipoint à 10 points de contact

      • 43 po
      • Propulsé par Android
      • Tactile multipoint
      Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

      Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

      Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

      CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

      CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

      Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

      Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

      Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

      Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.

      CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

      Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

      Mémoire interne. Téléversement de contenu pour une lecture instantanée

      Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.

      Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

      Contrôlez votre écran avec une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android 8 assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        108.0  cm
        Diagonale de l'écran (pouces)
        43  pouces
        Format d'image
        16:9
        Résolution d'écran
        3840 x 2160
        Pas de masque
        0,2451 (H) x 0,2451 (V) mm
        Résolution optimale
        3 840 x 2 160 à 60 Hz
        Luminosité
        400  cd/m²
        Couleurs d'affichage
        1,07 G
        Niveau de contraste (standard)
        1 200:1
        Temps de réponse (standard)
        8  ms
        Angle de visualisation (horizontal)
        178  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        178  degrés
        Amélioration de l'image
        • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
        • Filtre en peigne 3D
        • Désentrelac. avec compens. de mouvement
        • Balayage progressif
        • Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D
        • Contraste dynamique amélioré
        Traitement de surface
        Revêtement antireflet
        Technologie de la dalle
        IPS
        Système d'exploitation
        Android 8,0

      • Connectivité

        Sortie audio
        Prise jack 3,5 mm
        Entrée vidéo
        • DVI-D (x 1)
        • HDMI 2.0 (x 2)
        • USB 2.0 type A (x 2)
        • USB 2.0 type B (x 1)
        • VGA (D-Sub analogique) (x 1)
        Entrée audio
        Prise jack 3,5 mm
        Autres connexions
        • Micro SD
        • OPS
        Commande externe
        • RJ45
        • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
        • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

      • Pratique

        Positionnement
        • Paysage (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Fonctions d'économie d'écran
        Décalage de pixels, moins lumineux
        Contrôle du clavier
        • Masqué
        • Verrouillable
        Signal de la télécommande
        Verrouillable
        Boucle de signal
        • Boucle IR (loopthrough)
        • RS-232
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Contrôlable via le réseau
        • RS-232
        • RJ45

      • Niveau sonore

        Haut-parleurs intégrés
        2 x 10 W

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100 - 240 V c.a., 50/60Hz
        Consommation (type)
        100  W
        Consommation (max.)
        220 W
        Consommation en veille
        < 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Classe énergétique
        G

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Formats informatiques
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1 024 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1 360 x 768, 60 Hz
        • 1 366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60 Hz
        • 1 920 x 1 080, 60 Hz
        • 1 920 x 1 200, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Formats vidéo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1 080i, 25, 30 Hz
        • 3 840 x 2 160, 24, 25 Hz
        • 3 840 x 2 160, 30 Hz
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz

      • Dimensions

        Largeur de l'appareil
        990,0  millimètre
        Poids du produit
        17,9  kg
        Hauteur de l'appareil
        578,2  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        70,2 (profondeur, montage mural)/102,7(profondeur, boîte OPS externe)  millimètre
        Largeur de l'appareil (pouces)
        38,98  pouces
        Hauteur de l'appareil (pouces)
        22.76  pouces
        Fixation murale
        200 mm x 200 mm, M6
        Profondeur de l'appareil (pouces)
        2,76 (profondeur, montage mural)/4,04(profondeur, boîte OPS externe)  pouces
        Largeur du cadre
        2,0 mm (H/G/D/B)
        Poids du produit (lb)
        39,46  lb

      • Conditions de fonctionnement

        Altitude
        0 ~ 3 000 m
        Température de fonctionnement
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50 000  heure(s)
        Température de stockage
        -20 ~ 60  °C
        Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
        20 ~ 80% (sans condensation)
        Plage d'humidité (stockage) [HR]
        5 ~ 95% (sans condensation)

      • Applications multimédias

        Lecture vidéo USB
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WMV
        Lecture image USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PDF
        Lecture audio USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • LPCM
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • WAV
        • WMA

      • Lecteur interne

        UC
        2 x A53 + 2 x A73
        Processeur graphique
        ARM Mali G51
        Mémoire
        • DDR3 2 Go
        • 8 Go
        Wi-Fi
        • 2,4 GHz
        • 5 G

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Chiffon (x 1)
        • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
        • Logo Philips (x 1)
        • Cordon d'alimentation (3 m)
        • Guide de démarrage rapide (1)
        • Télécommande et piles AAA
        • 1 câble RS-232 (3 m)
        • Câble RS-232 pour cascade (x 1)
        • Cache pour prise USB et vis x 1
        Socle
        BM05922 (facultatif)

      • Divers

        Langues d'affichage à l'écran
        • Arabe
        • Anglais
        • Français
        • Allemand
        • Italien
        • Japonais
        • Polonais
        • Espagnol
        • Turc
        • Russe
        • Chinois simplifié
        • Chinois traditionnel
        • Danois
        • Néerlandais
        • Finnois
        • Norvégien
        • Portugais
        • Suédois
        Garantie
        Garantie de 3 ans
        Approbations de conformité
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, Classe A
        • CU
        • ETL
        • IMDA
        • PSB
        • LUSD

      • Interactivité

        Technologie tactile multipoint
        Capacitative projetée
        Points de contact
        10 points de contact simultanés
        Plug-and-play
        Compatible HID
        Verre de sécurité
        Verre trempé de sécurité 3 mm

      Badge-D2C

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