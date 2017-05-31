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Arrêté

4000 seriesTéléviseur LED Full HD

40PFK4009/12

3.2

| (25) Avis

Téléviseur LED Full HD

Tout le monde à la maison appréciera l'image nette et saisissante du téléviseur LED Full HD Philips série 4100. Son design minimaliste, ses images éclatantes et son excellent son en font le choix idéal pour n'importe quelle pièce.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED Full HD

  • 102 cm (40")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Le design moderne complète l'intérieur d'aujourd'hui

Conçu dans un esprit contemporain pour être en harmonie avec votre intérieur. Parce que votre téléviseur doit être aussi beau éteint qu'allumé.

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Le cadre ultra-fin vous offre plus d'image à aimer

Les téléviseurs traditionnels ont un cadre qui les entoure comme un cadre d'image. Notre cadre ultra-fin est moderne et fin, et vous permet de profiter d'une image plus grande.

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

25

Avis

3

31/05/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Absolut zufriedenstellend

Hat alle notwendigen Ausstattungen und ist leicht zu bedienen. FÜr uns ein ideales Gerät

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4000 series 40PFK4009 Full HD LED TV

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31/05/2017

Deutschland

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Acheteur vérifié

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14/07/2015

Deutschland

Deutschland

Solider Allrounder!

Es ist ein super TV mit gutem Bild & Klang. Er biete viele Einsatzmöglichkeiten allein durch das Menu, z.B. Auto-Switch zum jeweiligen HDMI-Ausgang wenn ein Gerät angeschaltet wird. Optimal für Otto-Normalverbraucher!

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Une mise à niveau du logiciel est nécessaire pour la mise en pause des émissions de télévision et l'enregistrement USB. Pour plus de détails sur la mise à jour du logiciel, rendez-vous sur le site www.philips.com/tv et accédez à la page d'assistance.

  2. Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  5. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  6. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.