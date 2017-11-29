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Arrêté
349X7FJEW/00
Design avancé, affichage panoramique
Ce moniteur Philips ultra-large 34" vous impressionnera par son image ultra-nette de 3 440 x 1 440 et ses couleurs éclatantes. Ultra-large et à hauteur réglable, il vous offre une vision panoramique du monde.
X-line
34" (86,36 cm)
3 440 x 1 440 (WQHD)
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
Profitez d'une image et d'un son magnifiques grâce à la simple connexion d'un câble. Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité (résolution jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz) provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
4.1
sur 6
8
Avis
TechTurn
29/11/2017
Deutschland
Toller Monitor mit super Bild
Verarbeitung: Die Verarbeitung des Monitors, sowie die des Standfußes ist gut. Die Materialien sind hochwertig . und es fallen keine Spalte auf. Auch der Aufbau ist kinderleicht. Der Monitor wird ganz einfach an den Standfuß geklippt. Schon rastet er ein und die beiden Teile sind sicher miteinander verbunden. Die Inbetriebnahme: Die Inbetriebnahme ist gar kein Problem. Einfach den Monitor anstecken und an den Strom anstecken und schon kann man seine Dienste genießen Das Display: Das Display gefällt mir sehr gut. Schon beim Auspacken merkt man, wie riesig 34“ Zoll sind. Dazu kommt noch, dass der Monitor curved ist, was das Display noch größer wirken lässt. Direkt beim Einschalten fällt einem schon auf, wie gut das Display ist. Farben werden gut wiedergegeben und das 4K ist äußerst scharf. Zudem gefällt mir sehr gut das 21:9 Format des Monitors. Nun könnte man sich fragen, warum man einen Monitor mit einem Seitenverhältnis von 21:9 benötigt, da ja die meisten Videos und Anwendungen auf ein Seitenverhältnis von 16:9 ausgelegt sind. Gerade für Filmer oder Musiker, die Ihre Musik am PC produzieren ist dieses Seitenverhältnis genial. Beim Videoschnitt sieht man die gesamte Timeline, ohne ständig hin und her wechseln zu müssen. Das ist schon eine starke Erleichterung und bringt auch eine Zeitersparnis mit sich. Auch für Gamer ist dieses Seitenverhältnis echt interessant, da man beim Spielen so noch mehr in die Virtuelle Realität eintauchen kann. Dieser Effekt wird natürlich auch durch das gebogene Display noch begünstigt. Der Monitor hat aber auch noch mehr drauf. So ist eine Bild in Bild Funktion vorhanden, womit man den Monitor als 2 Monitore benutzen kann. Dafür muss man einfach zwei Videokabel anschließen und kann dann über das einfach zu bedienende Menü die Funktion aktivieren. Was mir allerdings negativ aufgefallen ist, ist die Blickwinkelstabilität. Schon, wenn man vor dem Monitor sitzt, sieht man in den Ecken und oben einige Farbverfälschungen, das ist definitiv ein Punkt welcher verbessert werden sollte. Ebenfalls negativ fiel mir auf, dass bei einem schwarzen Bild einige Stellen heller sind, als andere. Lautsprecher: Normalerweise sind die Lautsprecher bei fast allen Monitoren unbr auchbar, das ist bei diesem allerdings etwas anders. Natürlich sind sie nicht das gelbe vom Ei, aber dennoch brauchbar. Man hört sogar Bässe. Dennoch würde ich persönlich Externe Boxen bevorzugen. Anschlüsse: Auch was die Anschlüsse angeht lässt sich der Monitor nicht lumpen. Er bietet eine Vielzahl verschiedener Anschlüsse für das Videosignal, aber auch einen USB 3.0 Hub und einen Kopfhörer-Anschluss. Die Video Anschlüsse sind HDMI 2.0, HDMI 1.4 und Displayport. Damit hat man die Möglichkeit ein Signal über verschiedene Anschlüsse zu erreichen. Menüführung: Die Menüführung ist sehr einfach und übersichtlich. Alles wird über eine Art Joystick auf der Rückseite des Monitors bedient. Allerdings finde ich ihn etwas deplatziert, da man dieses Bedienelement, wenn der Monitor einmal steht ziemlich schlecht erreichen kann. Fazit: Der Monitor ist zwar alles andere als günstig, aber dennoch bietet er eine Vielzahl von Funktionen und ein Super Display, welches über das Menü auch anpassbar ist. Schön finde ich auch den integrierten USB Hub, somit benötigt man kein externes Gerät mehr, sonder kann einfach alles direkt am Monitor anstecken.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide-LCD-Monitor
Oui, je recommande ce produit
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Leifen
09/06/2020
Norge
Overdrevent god
Denne skjermen er så totalt undervurdert. Jeg er så glad for at jeg kjøpte denne, at jeg har ikke ord. Har brukt skjermen i snart to måneder, og angrer ikke ett sekund på kjøpet engang. Å spille på en så brei skjerm, hadde jeg aldri sett for meg var så digg som det faktisk var. En har så mye mer oversikt over det som skjer. Fargene er spot on, 100Hz, full grafikk, og en faller inn i spillverden. Jeg forstår ikke at folk bruker annet enn buede skjermer lenger. Når teknologien er der, så bruk den. Opplevelsen er ubeskrivelig i forhold til en vanlig flat skjerm. MANGE muligheter. USB hub på baksiden for tilkobling og lading av det som trengs. Justering i alle retninger med den medfølgende foten. VESA feste om en skal ha egen mount til den. Ett enkelt og stilfult minimalistisk utseende, som gjør at en føler seg mer omslukt.
Avantages
ALT
Contre
USB strøm kunne vært via vanlige AC adapteren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-display
Date d'utilisation 2019-05-09
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2019-05-09
Sparks44
03/08/2019
Nederland
Philips curved monitor 34 inch QHd
Prachtig design, goede handleiding, geweldige resolutie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 349X7FJEW Curved UltraWide LCD-scherm
Oui, je recommande ce produit
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Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
Temps de réponse égal à SmartResponse
La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
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Espace NTSC basé sur CIE 1976
Espace sRGB basé sur CIE 1931