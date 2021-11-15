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Arrêté

LEDTéléviseur LED

32PHS5525/12

3.3

| (9) Avis

Portable. Abordable.

Vous cherchez un téléviseur de bonne qualité, mais pas trop sophistiqué ? Ce téléviseur LED compact et abordable vous offre tout ce dont vous avez besoin, sans fioriture. La technologie Pixel Plus HD garantit une image nette, le son est clair et le téléviseur est facile à déplacer d'une pièce à l'autre.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

Téléviseur LED

Portable. Abordable.

  • 80 cm (32")

  • Téléviseur LED

  • Pixel Plus HD

Cadre minimaliste argent brillant. Pieds fins.

Deux ports HDMI : connexion facile à un lecteur de DVD.

Des dialogues clairs et des effets dynamiques.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.3

sur 6

9

Avis

15/11/2021

Nederland

Nederland

Prima tv.

Prima tv voor in de slaapkamer, goed geluid en helder beeld, makkelijk te instaleren en kwaliteit prijs verhouding uitstekend.

Avantages

helderheid en geluid.

Contre

geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 32PHS5525 LED-TV

Date d'utilisation 2021-10-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 32PHS5525 LED-TV

Date d'utilisation 2021-10-15

26/05/2021

Nederland

Nederland

Perfect voor de slaapkamer.

Mooie tv voor de slaapkamer met perfect beeld , mooi geluid en licht van gewicht.

Avantages

Aantrekkelijke prijs voor een tv voor op de slaapkamer.

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 32PHS5525 LED-TV

Date d'utilisation 2021-04-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 32PHS5525 LED-TV

Date d'utilisation 2021-04-26

12/03/2021

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Simpel en mooi

Ideaal voor slaapkamer. Tevreden. Ook betaalbaar. Wel dat ik aan de kleuren moet wennen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 32PHS5525 LED-TV

Date d'utilisation 2020-11-12

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED 32PHS5525 LED-TV

Date d'utilisation 2020-11-12

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.