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Arrêté
32PHS4504/12
Téléviseur LED
La perfection est à un format compact, avec ce téléviseur LED idéal pour les espaces réduits. Le son est limpide, tandis que la technologie Pixel Plus HD affiche une image parfaitement nette. Faites la cuisine en regardant vos séries, ou profitez d'une séance sur tapis de course pour visionner un film.
80 cm (32")
PPI de 200
Téléviseur LED
Pixel Plus HD
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Mortemon
25/03/2020
Nederland
TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer
Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.
Avantages
Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Date d'utilisation 2019-02-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 4500 series 32PHS4504 LED-TV
Date d'utilisation 2019-02-25
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.