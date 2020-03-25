Go to promotion

Un jeu Assassin’s Creed au choix, d’une valeur allant jusqu’à 79 €

En savoir plus

ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de la télécommande
  • Dessin de la vue latérale du connecteur
  • Image principale

Arrêté

4500 seriesTéléviseur LED

32PHS4504/12

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Téléviseur LED

La perfection est à un format compact, avec ce téléviseur LED idéal pour les espaces réduits. Le son est limpide, tandis que la technologie Pixel Plus HD affiche une image parfaitement nette. Faites la cuisine en regardant vos séries, ou profitez d'une séance sur tapis de course pour visionner un film.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Pixel Plus HD

Téléviseur LED

  • 80 cm (32")

  • PPI de 200

  • Téléviseur LED

  • Pixel Plus HD

Facile à déplacer. Socle arrière discret à encombrement minime.

Un son limpide grâce aux haut-parleurs à gamme étendue.

Téléviseur LED HD. Une résolution ultranette.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

25/03/2020

Nederland

Nederland

TV in kleine ruimte, b.v. slaapkamer

Fijn (om in een kleinere ruimte) nog even rustig TV te kijken. Een eenvoudige TV zonder poespas met daarbij een mooi beeld. Veel waar voor je geld.

Avantages

Niet grote TV voor op b.v. een slaapkamer

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Date d'utilisation 2019-02-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4500 series 32PHS4504 LED-TV

Date d'utilisation 2019-02-25

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.