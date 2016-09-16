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Arrêté

Téléviseur LED professionnel

32HFL5010T/12

2
| (2) Avis

1 récompense

Connexion et contrôle
Ce téléviseur pour collectivités basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne et de pages interactives d'informations de l'hôtel, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.
Voir tous les avantages

pour une expérience client évolutive

Connexion et contrôle

  • MediaSuite 32" (81 cm)

  • LED

  • DVB-T2/T/C et IPTV

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7007400

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.0

sur 6

2

Avis

5
4
2

16/09/2016

Italia

Italia

scadente sotto il prifilo smart tv

poca scelta sulle app disponibili e non c'e modo di scaricarle esempio netflix,consiglio alpiare gamma app su piattaforme on demand nel mio caso italiane.

Cet avis concerne le produit 28HFL5010T TV LED professionale

Cet avis concerne le produit 28HFL5010T TV LED professionale

31/10/2017

Nederland

Nederland

Absoluut niet SMART

Ik heb 3 van deze TV's gekocht voor mijn vakantiehuizen. Omdat deze voor internationaal gebruik zijn dacht ik dat de optie van televisie kijken door middel van app's van diverse landen via het landenkeuze menu ideaal zou zijn. Ook de mogelijkheid die beschreven wordt van het zelf toevoegen en verwijderen van app's sprak mij erg aan. Daarnaast heeft tegenwoordig iedere smarttv Netflix app's e.d. maar deze TV niet....? Helaas werkt deze functie niet en komt er totaal geen reactie van de klantenservice op mijn mailtjes en ook het bedrijf waar ik de tv's gekocht heb komt niet verder bij de klantenservice. Erg teleurgesteld ben ik zowel het product als de klantenservice.

Cet avis concerne le produit 32HFL5010T Professional LED-TV

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  1. Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

  2. Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.