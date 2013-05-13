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Arrêté
273E3LHSB/00
La meilleure qualité sur ce grand écran LED
Ce grand écran LED 273E3 Full HD avec HDMI et commandes tactiles vous ouvre les portes d'un monde de divertissements
E-line
27" (68,6 cm)
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
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4.5
sur 6
42
Avis
93%
recommandent ce produit
Grisou
13/05/2013
België
Très bon produit
1° le réglage de l'image, en termes de clarté et de contraste n'est pas facile 2° Difficulté de réglage pour avoir une image "plein écran"
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 273E3LHSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED
Oui, je recommande ce produit
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danpyr
31/05/2012
België
produit design
excellent rapport qualité prix. utilisé dans le domaine multimédia notamment en tant qu'écran : moniteur via un appareil de sonorisation familiale ayant six entrées et deux sorties hdmi. Cet appareil Philips est branché en sortie 2.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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elluart
09/02/2016
France
Acheteur vérifié
TRES BON PRODUIT
Produit que me satisfait pleinement. Peut-être petit bémol : la touche tactile on/off. Il faut bien appuyer au bon endroit pour allumer ou éteindre l'écran, sinon très bien.
Oui, je recommande ce produit
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