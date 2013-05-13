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Arrêté

Moniteur LCD, rétroéclairage LED

273E3LHSB/00

4.5

| (42) Avis | 93% recommandent ce produit

La meilleure qualité sur ce grand écran LED

Ce grand écran LED 273E3 Full HD avec HDMI et commandes tactiles vous ouvre les portes d'un monde de divertissements

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La meilleure qualité sur ce grand écran LED

  • E-line

  • 27" (68,6 cm)

La technologie LED garantit des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Compatible HDMI pour une expérience multimédia de qualité

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

42

Avis

93%

recommandent ce produit

3
1

13/05/2013

België

België

Très bon produit

1° le réglage de l'image, en termes de clarté et de contraste n'est pas facile 2° Difficulté de réglage pour avoir une image "plein écran"

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 273E3LHSB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

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31/05/2012

België

België

produit design

excellent rapport qualité prix. utilisé dans le domaine multimédia notamment en tant qu'écran : moniteur via un appareil de sonorisation familiale ayant six entrées et deux sorties hdmi. Cet appareil Philips est branché en sortie 2.

Oui, je recommande ce produit

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09/02/2016

France

France

Acheteur vérifié

TRES BON PRODUIT

Produit que me satisfait pleinement. Peut-être petit bémol : la touche tactile on/off. Il faut bien appuyer au bon endroit pour allumer ou éteindre l'écran, sinon très bien.

Oui, je recommande ce produit

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