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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD AMVA, rétroéclairage LED

249C4QSB/00

Incroyablement beau
Le nouveau moniteur Philips Blade 2 ultra-fin et élégant à dalle AMVA grand angle offre d'excellentes performances.
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Écran AMVA ultra-fin haute performance

Incroyablement beau

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Écran Full HD

Écran AMVA à DEL affichant des images éclatantes très contrastées

Écran AMVA à DEL affichant des images éclatantes très contrastées

Fort de sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancée, cet écran AMVA à DEL de Philips propose un rapport de contraste statique extrêmement élevé qui lui permet d'afficher des images éclatantes. S'il prend aisément en charge les applications bureautiques standard, il libère tout son potentiel lors du visionnement de photos ou de films, de la navigation sur le Web, de sessions de jeu et de l'exécution d'applications graphiques exigeantes. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet d'obtenir un angle de visionnement très large de 178/178 degrés qui garantit des images parfaitement nettes, même en mode pivot à 90 degrés.

SmartImage : affichage optimal et convivial

SmartImage : affichage optimal et convivial

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Design ultra-fin élégant, pour un look moderne

La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ultra-fine qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.

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