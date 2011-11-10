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Arrêté
Moda
60 cm (23,6")
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.
SmartKolor est une technologie d'extension de couleurs sophistiquée qui permet d'améliorer la palette de couleurs visibles à l'écran. En améliorant le niveau de gain RVB de l'écran, cette fonctionnalité vous permet d'obtenir des images profondes et réalistes pour un visionnage de photos et vidéos exceptionnel.
Récompenses
4.1
sur 6
18
Avis
81%
recommandent ce produit
10/11/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Oui, je recommande ce produit
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jp84
17/05/2026
United Kingdom
tank
Like previous comment, works after 15 years without a single dead pixel, never needed any repair. and it does have many work hours.... 5/5
Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Date of Use 2011-11-02
Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Date of Use 2011-11-02
dd2f
06/10/2025
United Kingdom
Unbeatable!
Still works and do what it should do - since 2011... It hasn't be broken, it hasn't need repair. It was cheap an stay solid. Worked on DSUB at the begginning - now it works on HDMI. It has only one annoying feature - the lack of physical button to control - all control "looks" like a big touchpad - looks nice but it's uncomfortable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 248C3LHSB LED monitor
Oui, je recommande ce produit
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