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Arrêté
234E5QHAW/00
Des images éclatantes avec l'écran AH-IPS
Cet élégant écran Philips avec cadre ultra-fin et dalle AH-IPS affiche des images impressionnantes aux couleurs éclatantes. La technologie Mobile HD Link vous permet de connecter votre smartphone.
Cadre ultra-fin
23" (58,4 cm)
MHL
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.
3.7
sur 6
12
Avis
goes
20/07/2015
Suisse
Acheteur vérifié
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Acheteur vérifié
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
Oui, je recommande ce produit
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JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.