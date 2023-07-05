Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
231S4LCB/00
S-line
23" (58,4 cm)
Écran Full HD
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.
Le moniteur Philips, grâce à sa base Super Ergo évoluée, peut être abaissé quasiment jusqu'au niveau du bureau pour vous offrir un angle de visualisation confortable. La faible différence de hauteur entre le châssis et la table ainsi obtenue est idéale si vous utilisez des lunettes à double ou triple foyer ou à verres progressifs pour travailler sur votre ordinateur. En outre, des utilisateurs de tailles très différentes peuvent utiliser le moniteur avec leurs réglages préférés d'angle et de hauteur, ce qui contribue à réduire la fatigue.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Piri1974
05/07/2023
België
Perfect office scherm.
Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.
Avantages
Goed scherm.
Contre
Geen ingebouwde luidspreker.
Cet avis concerne le produit Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Cet avis concerne le produit Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
winkmarc
21/06/2013
België
Acheteur vérifié
uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden
Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Le label EPEAT Or est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site www.epeat.net pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.