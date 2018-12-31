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  • Un écran respectueux de l'environnement
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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

231P4QPYKEB/00

Un écran respectueux de l'environnement
L'écran LED IPS Philips avec webcam intégrée vous permet de travailler en groupe et de communiquer tout en gagnant du temps et de l'argent.
Voir tous les avantages

avec webcam pour gagner du temps et de l'argent

Un écran respectueux de l'environnement

  • P-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Écran Full HD

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

Jusqu'à 80 % d'énergie consommée en moins avec PowerSensor

PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Webcam pour mieux communiquer et collaborer

La webcam et le microphone intégrés vous permettent de vous montrer et de communiquer avec vos collègues et clients. Cette solution simple facilite la collaboration et le partage, vous fait gagner du temps et réduit vos coûts de déplacement.

Spécificités Techniques

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