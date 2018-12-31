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Arrêté
231P4QPYKEB/00
P-line
23" (58,4 cm)
Écran Full HD
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La webcam et le microphone intégrés vous permettent de vous montrer et de communiquer avec vos collègues et clients. Cette solution simple facilite la collaboration et le partage, vous fait gagner du temps et réduit vos coûts de déplacement.
Notation globale