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Arrêté

4200 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

22PFS4232/12

3.9

| (37) Avis

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Faites comme à la maison avec le téléviseur Philips 4200. Avec une taille parfaite, il est idéal pour le camping et les aventures. Avec sa dalle Full HD et son design fin, il est pratique dans les petites pièces et peut être branché sur une alimentation 12 V.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Digital Crystal Clear

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 55 cm (22")

  • Téléviseur LED Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear pour une précision que vous voudrez partager

Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Port USB pour lecture de contenu multimédia

Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

37

Avis

17/02/2019

België

België

Nombreuses fonctionnalités ,image OK

Très content de cet achat après avoir testé d'autres du même type sur Amazon et Aldi. Recommande fortement cet appareil utilisable comme TV de voyage , de chambre , de cuisine , et même d'écran PC. Utilisable sur réseaux Terrestre , Câble , et Satellite. Et vraiment tout çà pour un prix réellement raisonnable.....

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Oui, je recommande ce produit

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12/03/2018

France

France

C´est philips...le plus...

Comme tous le produit Philips, excellents...je utilice beaucoup les produit Philips et je n´ai jamais eu de problèmes. les produit Philips a mon avis son de les meilleure qualite.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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10/02/2018

France

France

très bon produit

Bonjour, c'est ma 5ème télévision philips et pas de soucis, celle-ci est pour remplacer la tv de la cuisine qui me donnait pas satisfaction ( pas philips ). Cette T.V. à une image qui n'est en rien comparable avec l'ancienne. La facilité de programmer une télé philips est un jeu d'enfant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Cet avis concerne le produit 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD

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Mentions légales

  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.