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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

229C4QSB/00

Incroyablement beau
Le nouveau moniteur Philips Blade 2 ultra-fin et élégant à l'écran IPS grand angle offre d'excellentes performances.
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Écran IPS ultra-fin haute performance

Incroyablement beau

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Écran Full HD

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

SmartImage : affichage optimal et convivial

SmartImage : affichage optimal et convivial

SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, image, divertissement, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Design ultra-fin élégant, pour un look moderne

La nouvelle gamme de moniteurs Philips utilise la toute dernière technologie LED ultra-fine qui permet d'obtenir des designs beaucoup plus fins qu'auparavant. Avec leur look tout en finesse, ces moniteurs sont non seulement beaux, mais également plus compacts.

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