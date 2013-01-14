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Arrêté

Moniteur LED IPS

227E3QPHSU/00

4.6

| (9) Avis | 100% recommandent ce produit

Écran IPS haute performance avec PowerSensor

Profitez d'images LED éclatantes avec cet écran large avec technologie IPS. Son design élégant, son châssis bleu transparent, sa compatibilité HDMI et la technologie PowerSensor innovante qui détecte votre présence pour réduire la consommation énergétique de 80 % dans le meilleur des cas lui permettent d'allier performances et écologie

Voir tous les avantages

pour économiser de l'énergie

Écran IPS haute performance avec PowerSensor

  • E-line

  • 21,5" (54,6 cm)

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

SmartContrast 20 000 000:1 pour des détails de noir incroyablement profonds

Vous recherchez un écran plat LCD diffusant des images au contraste élevé et aux couleurs éclatantes. Le traitement vidéo avancé de Philips associé à la technologie unique d'amélioration du rétroéclairage avec gradation permet d'afficher des images aux couleurs vives. SmartContrast augmente le contraste pour un niveau de noir excellent et un rendu précis des nuances et couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

Écran 16/9 Full HD pour un confort de visionnage maximal

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

9

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

14/01/2013

France

France

Ecran au TOP

J'ai cette écran depuis 1 mois et j'en suis vraiment content. Surtout pour la dalle IPS et la beauté des couleurs. L'écran en lui meme est assez joli.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

Oui, je recommande ce produit

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14/01/2013

France

France

Ecran au TOP

J'ai cette écran depuis 1 mois et j'en suis vraiment content. Surtout pour la dalle IPS et la beauté des couleurs. L'écran en lui meme est assez joli.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

03/09/2013

Italia

Italia

ottimo schermo di qualità elevata

Ho acquistato questo prodotto perchè ho già avuto esperienze positive col marchio Philips, anche questa volta non sono rimasto deluso,lo shermo ha una risoluzione molto elevata,i colori hanno una resa ottimale grazie all' IPS,meritevole la soluzione Power Sensor,unica pecca,i comandi di bordo non si vedono quando lo schermo è acceso.In generale sono molto soddisfatto dell'prodotto.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 227E3QPHSU IPS LED monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 227E3QPHSU IPS LED monitor

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