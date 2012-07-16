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  • Une télévision de qualité sur votre moniteur LED Full HD
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Arrêté

Moniteur LCD, rétroéclairage LED

221TE4LB/00

3.7
| (26) Avis
Une télévision de qualité sur votre moniteur LED Full HD
Profitez de performances multimédias exceptionnelles avec l'écran Full HD Philips Motivo. Avec son tuner TNT, son entrée HDMI et son son puissant, il est un excellent choix.
Voir tous les avantages

avec tuner TNT

Une télévision de qualité sur votre moniteur LED Full HD

  • Motivo

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Écran Full HD

Technologie LED pour des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Tuner TNT intégré pour réception TV sur le moniteur de votre PC

Un tuner TNT est intégré à votre moniteur, ce qui lui permet de recevoir et d'afficher des signaux de télévision de haute qualité provenant de différentes sources.

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p

Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

26

Avis

16/07/2012

France

France

tres bon produit ,tres grande marque qui a ete francaise tres longtemps

excellente qualité de l image , très bon son , connectique complète , allez y n hésitez pas prenez le vous ne serez pas déçu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 231TE4LB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 231TE4LB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

20/09/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt ist sein Geld wert

Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

24/05/2020

Nederland

Nederland

ZEER MOOI BEELD.

Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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