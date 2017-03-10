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  • Un téléviseur de chevet exceptionnel
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Arrêté

Téléviseur LED professionnel

19HFL4010W/12

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1 récompense

Un téléviseur de chevet exceptionnel
Ce téléviseur est idéal près du lit de vos patients. Conçu pour les établissements de santé, il évite de déranger les voisins et maximise le confort du téléspectateur en permettant un visionnage personnel.
Voir tous les avantages

Fonctionnalité exceptionnelle pour vos patients

Un téléviseur de chevet exceptionnel

  • 48 cm (19") HeartLine

  • LED

  • DVB-T2/T/C et IPTV

Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

Design blanc pour milieux médicaux

Design blanc aux angles arrondis, pour une apparence plus sympathique dans les milieux médicaux.

SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7007401

Notation globale

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Avis

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10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften die sich uns aber nicht erschließen

Menü Führung ist ungenügend. Man benötigt 100 Anläufe bis sich das richtige Menü sich öffnet. Um das Gerät einzuschalten kann man sich Zeit nehmen einen Kaffee zu kochen. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern oder länger. Diese Fehler machen mich so wahnsinnig das ich das Gerät NICHT weiter empfehlen kann.

Cet avis concerne le produit 19HFL4010W Professional LED TV

Cet avis concerne le produit 19HFL4010W Professional LED TV

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  1. Télécommande non fournie. La télécommande en option est nécessaire lors de l'installation du téléviseur. Certaines fonctions ne sont pas disponibles sans la télécommande en option.

  2. Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

  3. Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  4. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.