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  • Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
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Arrêté

Moniteur LCD avec rétroéclairage LED

190V4LSB2/00

4.6
| (7) Avis | 100% recommandent ce produit
Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes
Admirez l'image LED éclatante de cet écran design brillant et esthétique offrant les fonctionnalités SmartControl Lite. Un excellent choix !
Voir tous les avantages

Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes

  • V-line

  • 19" (48,3 cm)

Technologie LED pour des couleurs éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

7

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/05/2016

België

België

Acheteur vérifié

Degeijk scherm

Fantastische kleuren, stevig geheel, niet duur en eenvoudig in gebruik. Zeker aan te bevelen in zijn categorie, ook al is het geluid matig, maar zeker aanvaardbaar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V4LSB2 LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

23/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Easy Set Up

This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.

Cet avis concerne le produit 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight

Cet avis concerne le produit 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight

17/12/2013

España

España

pantalla de pc

es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED

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