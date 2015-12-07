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Arrêté
12972XVB1
Conduisez en toute tranquillité
Le phare avant halogène Philips X-tremeVision procure 100 % plus de visibilité. X-tremeVision est créé à partir de technologie de pointe pour produire la lumière la plus éclatante. Il est conforme aux normes de la ECE (Economic Commission for Europe) pour une utilisation sur la route.
Type de lampe : H7
Lot de 1
12 V, 55 W
Grâce à sa conception unique, l’ampoule X-tremeVision éclaire la route avec un faisceau de lumière des plus brillantes.
Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. L’éclairage est un élément essentiel de la conduite automobile et constitue un facteur important permettant d’éviter les accidents. En accroissant la visibilité générale et l’éclairage de la route, ce produit constitue un moyen actif de prévenir les accidents.
L’ampoule X-tremeVision respecte toutes les normes de l’ECE en matière de conduite sur route.
2.7
sur 6
106
Avis
Mart7520
07/12/2015
France
Super !
J'ai acheté cette ampoule car les nuits sont plus longue et franchement aucun regret les 130 % de différence sont clairement visible. Eclaire beaucoup plus loin et beaucoup plus les bas côtés. Concernant la durée de vie, certains diront qu'elle est insuffisante mais en même temps la durée de vie est inscrite sur l'emballage... Sinon vraiment pas déçu de cet achat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb
Oui, je recommande ce produit
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juanphilip69
24/07/2014
France
Magique : une conduite mieux qu'en plein jour !
Extraordinaire : testé hier sur l'autoroute A7 à 130km/h : Les phares éclairent plus loin (un peu), plus fort( ca, oui) et aussi sur les côtés (le must), ce qui me permet de dire que dans ces conditions la, rouler de nuit est bien moins fatiguant que de rouler de jour. On croirait regarder la route comme un film en cinémascope !!! (par contre, j'ai eu quand même quelques appels de phares de conducteurs venant en sens inverse et qui ont du se trouver gênés) Totalement indispensable , car contribue très largement à effacer le stress et l'anxiété de la conduite de nuit ( l'on se sent en fait , totalement décontracté la nuit sur autoroute, alors qu'avant l'effort de vigilance était assez présent !!) Ma voiture est une SMART CABRIO FORTWO (avec déjà un très bon éclairage d'origine) mais la, ca frise la perfection absolue !!!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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legourmet
22/11/2013
France
changement radical
Je viens de changer les ampoules de mon clk mercedes en H7 pour des xtrême vision. Après avoir changé 1 ampoule , j'ai allumé les feux de l'intérieur sur le mur la différence est nette. Puis une fois remplacé les deux, je suis allé les tester,c'est plus blanc, plus puissant. Par conséquent, je vais remplacer les deux phares supplémentaire (feux de route) par les même ainsi que des veilleuses en led. C'est un plus au niveau sécurité.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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