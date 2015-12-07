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Arrêté

X-tremeVisionLampe pour éclairage avant

12972XVB1

2.7

| (106) Avis

Conduisez en toute tranquillité

Le phare avant halogène Philips X-tremeVision procure 100 % plus de visibilité. X-tremeVision est créé à partir de technologie de pointe pour produire la lumière la plus éclatante. Il est conforme aux normes de la ECE (Economic Commission for Europe) pour une utilisation sur la route.

Voir tous les avantages

Améliorez votre vision sur la route

Conduisez en toute tranquillité

  • Type de lampe : H7

  • Lot de 1

  • 12 V, 55 W

Voyez plus loin et réagissez plus vite grâce à une visibilité accrue de 100 %

Grâce à sa conception unique, l’ampoule X-tremeVision éclaire la route avec un faisceau de lumière des plus brillantes.

Confort et sécurité de conduite accrus

Comme l’ampoule X-tremeVision éclaire de plus loin les obstacles et les panneaux de signalisation, vous pouvez réagir plus rapidement. L’éclairage est un élément essentiel de la conduite automobile et constitue un facteur important permettant d’éviter les accidents. En accroissant la visibilité générale et l’éclairage de la route, ce produit constitue un moyen actif de prévenir les accidents.

Respect des normes de qualité élevées de l’ECE

L’ampoule X-tremeVision respecte toutes les normes de l’ECE en matière de conduite sur route.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.7

sur 6

106

Avis

07/12/2015

France

France

Super !

J'ai acheté cette ampoule car les nuits sont plus longue et franchement aucun regret les 130 % de différence sont clairement visible. Eclaire beaucoup plus loin et beaucoup plus les bas côtés. Concernant la durée de vie, certains diront qu'elle est insuffisante mais en même temps la durée de vie est inscrite sur l'emballage... Sinon vraiment pas déçu de cet achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit X-tremeVision 12972XVB1 car headlight bulb

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24/07/2014

France

France

Magique : une conduite mieux qu'en plein jour !

Extraordinaire : testé hier sur l'autoroute A7 à 130km/h : Les phares éclairent plus loin (un peu), plus fort( ca, oui) et aussi sur les côtés (le must), ce qui me permet de dire que dans ces conditions la, rouler de nuit est bien moins fatiguant que de rouler de jour. On croirait regarder la route comme un film en cinémascope !!! (par contre, j'ai eu quand même quelques appels de phares de conducteurs venant en sens inverse et qui ont du se trouver gênés) Totalement indispensable , car contribue très largement à effacer le stress et l'anxiété de la conduite de nuit ( l'on se sent en fait , totalement décontracté la nuit sur autoroute, alors qu'avant l'effort de vigilance était assez présent !!) Ma voiture est une SMART CABRIO FORTWO (avec déjà un très bon éclairage d'origine) mais la, ca frise la perfection absolue !!!

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22/11/2013

France

France

changement radical

Je viens de changer les ampoules de mon clk mercedes en H7 pour des xtrême vision. Après avoir changé 1 ampoule , j'ai allumé les feux de l'intérieur sur le mur la différence est nette. Puis une fois remplacé les deux, je suis allé les tester,c'est plus blanc, plus puissant. Par conséquent, je vais remplacer les deux phares supplémentaire (feux de route) par les même ainsi que des veilleuses en led. C'est un plus au niveau sécurité.

Oui, je recommande ce produit

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