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LongLife EcoVisionDurée de vie prolongée

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3.8
| (256) Avis
Conduisez prudemment
Vous en avez assez de passer votre temps à changer vos lampes pour éclairage avant ? Affichant une plus grande longévité, Philips LongLife EcoVision est la référence pour les conducteurs qui souhaitent limiter au maximum les interventions de maintenance sur leurs véhicules.
Voir tous les avantages

Durée de vie plus longue, moins de remplacements

Conduisez prudemment

  • Type de lampe : H7

  • 12 V, 55 W

  • Longue durée, moins de remplacements

  • Lampe ultra-résistante

  • Nombre de lampes : 1

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacez vos deux phares avant ou arrière en même temps : c'est une question de sécurité

Remplacer les ampoules de phare par deux est vivement recommandé pour garantir la symétrie de l'éclairage

Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.

Plus longue durée de vie

Plus longue durée de vie

Avec les lampes Philips LongLife EcoVision, les conducteurs ont jusqu'à 1 500 heures de tranquillité avant de devoir procéder à un remplacement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 6

256

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

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Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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