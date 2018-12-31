Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant changer de voiture, le remplacement de vos éclairages extérieurs et intérieurs par des LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent. Modernisez votre éclairage extérieur avec un rouge plus intense pour les feux de freinage, un orange vif pour vos clignotants et une lumière blanche éclatante pour vos feux de position et de marche arrière. Votre voiture exprime votre personnalité, alors affirmez votre style avec les lampes de signalisation d'extérieur à LED Philips.