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  • Une luminosité optimale. Une conduite impeccable.
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Arrêté

Vision LEDLampe de signalisation et d'intérieur

127916000KX2

Une luminosité optimale. Une conduite impeccable.
Des lampes de signalisation aux couleurs intenses pour conduire avec style. Les feux de position et lampes d'intérieur Philips Vision LED T10 avec effet jour jusqu'à 6 000 K sont beaux et lumineux pour plus de style et de sécurité.
Voir tous les avantages

Des LED durables

Une luminosité optimale. Une conduite impeccable.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Nombre de lampes : 2

  • 12 V, effet lumière du jour 6 000 K

  • Bénéficiez de plus de lumière

Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant changer de voiture, le remplacement de vos éclairages extérieurs et intérieurs par des LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent. Modernisez votre éclairage extérieur avec un rouge plus intense pour les feux de freinage, un orange vif pour vos clignotants et une lumière blanche éclatante pour vos feux de position et de marche arrière. Votre voiture exprime votre personnalité, alors affirmez votre style avec les lampes de signalisation d'extérieur à LED Philips.

Une signalisation plus lumineuse pour plus de sécurité

Signaler les mouvements de votre véhicule est indispensable pour votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous faites. Une signalisation lumineuse vous permet d'être vu, ce qui augmente votre sécurité. Qu'il s'agisse de marche arrière, de position ou de freinage, les feux de signalisation Philips Vision LED vous apportent le niveau de performances dont vous avez besoin, afin de donner aux autres conducteurs un supplément de temps indispensable pour réagir à vos déplacements..

Éclairage LED résistant et longue durée

Vous êtes à la recherche d'éclairages automobiles lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents. C'est l'une des principales faiblesses des éclairages classiques : plus ils sont puissants, plus leur durée de vie est courte. À intensité lumineuse similaire, les LED durent plus longtemps. Les lampes LED Philips Vision résistent mieux à la chaleur et aux vibrations, ce qui en fait le choix idéal pour des performances prolongées, avec jusqu'à 8 ans de durée de vie.

Spécificités Techniques

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  1. Il est de votre responsabilité d’utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.