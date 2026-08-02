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LongLife EcoVisionDurée de vie prolongée

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3.8
| (257) Avis
Conduisez prudemment
Les lampes pour éclairage avant Philips LongLife EcoVision durent bien plus longtemps que les lampes conventionnelles. Elles sont un choix évident pour les conducteurs souhaitant minimiser les tâches d'entretien sur leur véhicule.
Voir tous les avantages

Durée de vie plus longue, moins de remplacements

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  • Type de lampe : H19

  • 12 V, 60/55 W

  • Longue durée, moins de remplacements

  • Lampe ultra-résistante

  • Nombre de lampes : 1

Jusqu'à 1 500 heures de fonctionnement avant le prochain remplacement

Grâce à des matériaux de haute qualité et à une conception résistante de filament, les lampes Philips LongLife EcoVision durent jusqu'à 1 500 heures. Ainsi, vous perdrez moins de temps à remplacer vos lampes, ce qui minimise les tâches d'entretien. Du fait de leur robustesse, les lampes Philips LongLife EcoVision sont idéales pour les voitures fonctionnant avec une tension élevée.

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Les éclairages Philips dotés de technologies de pointe sont reconnus dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Les produits de qualité équipement d'origine Philips sont conçus et développés selon des processus de contrôle qualité rigoureux (normes ISO applicables comprises), ce qui garantit constamment des normes de production élevées constantes. Les lampes LongLife EcoVision sont compatibles avec les modèles de voitures de grandes marques comme Audi, BMW, Ford, GM, Toyota et Volkswagen. Consultez le guide de sélection des produits pour en savoir plus.

Les lampes automobiles Philips sont fabriquées dans un verre quartz haute qualité

Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux températures extrêmes, aux vibrations et à l'humidité, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les lampes en verre quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) peuvent résister à des chocs thermiques très importants. Grâce à un niveau de pression plus élevé au sein de la lampe, le verre quartz anti-UV est en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 6

257

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

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Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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