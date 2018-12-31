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Arrêté
11961ULWX2
LED-T10 [~W5W]
Nombre de lampes : 2
12 V, effet lumière du jour 6 000 K
Position, intérieur
Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant changer de voiture, le remplacement de vos éclairages extérieurs et intérieurs par des LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent. Modernisez votre éclairage extérieur avec un rouge plus intense pour les feux de freinage, un orange vif pour vos clignotants et une lumière blanche éclatante pour vos feux de position et de marche arrière. Votre voiture exprime votre personnalité, alors affirmez votre style avec les lampes de signalisation d'extérieur à LED Philips.
Signaler les mouvements de votre véhicule est indispensable à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous faites. Une signalisation lumineuse claire permet d'être vu, ce qui augmente votre sécurité. Qu'il s'agisse de marche arrière, de position ou de freinage, les feux de signalisation Philips Ultinon LED vous apportent le niveau de performance dont vous avez besoin et fournissent aux autres conducteurs un supplément de temps indispensable pour réagir à vos déplacements.
Vous êtes à la recherche d'éclairages automobiles lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents. C'est l'une des principales faiblesses des lampes pour éclairage avant classiques : plus elles sont puissantes, plus leur durée de vie est courte. À intensité lumineuse similaire, les LED durent plus longtemps. Les lampes Philips Ultinon LED résistent mieux à la chaleur et aux vibrations, ce qui en fait le choix idéal pour des performances prolongées.
Notation globale
Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.
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