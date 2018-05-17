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Arrêté

Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

10BDL3051T/00

3.5
| (6) Avis
Un grand effet
Qu’il s’agisse de faire de la publicité dans une aire de vente ou d’indiquer le chemin, cet écran intelligent tactile multipoint est idéal dans les endroits restreints. En plus de constituer une solution tout-en-un polyvalente, il permet de gérer du contenu à distance facilement. Grâce à la technologie d’alimentation par Ethernet, il s’installe en de nombreux endroits.
Voir tous les avantages

Petit écran tactile multipoint.

Un grand effet

  • 10 po

  • Propulsé par Android

  • Tactile multipoint

Processeur SoC Android. Applications Web et natives.

Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

Appareil photo et haut-parleurs intégrés

L'appareil photo et les haut-parleurs intégrés font de ce petit écran tactile une solution intelligente vraiment polyvalente. Utilisez-le pour mesurer la fréquentation d’un commerce de détail, analyser du trafic, etc. Alliez la puissance des applications IA Android pour afficher du contenu ciblé. Ou bien utilisez-le tout simplement pour la vidéoconférence.

Installation facile grâce à la technologie PoE+

Placez votre écran professionnel Philips quasiment n'importe où. La technologie PoE+ permet de fournir à l'écran l'alimentation et les données par un seul câble Ethernet. Vous n'avez pas besoin de prise de courant, mais un adaptateur d'alimentation est également fourni si vous souhaitez le brancher au secteur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

6

Avis

5
1

17/05/2018

Deutschland

Deutschland

Läuft mit 3V-ROOMS

Wir setzten diese Tablet mit unsere Software 3V ROOMS als Doorsign (Türschild) bei unseren Kunden ein. Die LED Bars können wir rot & grün ansteuern. Ohne Akku & mit PoE ist es das Ideale Türschild.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Philips Tablet mit diebstahlsichere Schutzgehäuse

Wir haben bei einem Hotel die Tablets in verbindung mit Tablines Schutzgehäusen eingesetzt. Die Tablet kamen sehr gut an.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android

06/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Nice Digital Initiative in this category but what about the availability in India

compact with power pack features ,seamless Integration & host of android features ,in built wifi to connect with internet ,share file where is no internet via Bluetooth great usability need some case studies to plan the target industries

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multi-Touch Display 10BDL3051T 10" Powered by Android Multi-touch

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Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multi-Touch Display 10BDL3051T 10" Powered by Android Multi-touch

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