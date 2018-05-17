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Arrêté
10BDL3051T/00
10 po
Propulsé par Android
Tactile multipoint
Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.
L'appareil photo et les haut-parleurs intégrés font de ce petit écran tactile une solution intelligente vraiment polyvalente. Utilisez-le pour mesurer la fréquentation d’un commerce de détail, analyser du trafic, etc. Alliez la puissance des applications IA Android pour afficher du contenu ciblé. Ou bien utilisez-le tout simplement pour la vidéoconférence.
Placez votre écran professionnel Philips quasiment n'importe où. La technologie PoE+ permet de fournir à l'écran l'alimentation et les données par un seul câble Ethernet. Vous n'avez pas besoin de prise de courant, mais un adaptateur d'alimentation est également fourni si vous souhaitez le brancher au secteur.
3.5
sur 6
6
Avis
3volutionsSchweiz
17/05/2018
Deutschland
Läuft mit 3V-ROOMS
Wir setzten diese Tablet mit unsere Software 3V ROOMS als Doorsign (Türschild) bei unseren Kunden ein. Die LED Bars können wir rot & grün ansteuern. Ohne Akku & mit PoE ist es das Ideale Türschild.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android
Word2017
10/03/2017
Deutschland
Philips Tablet mit diebstahlsichere Schutzgehäuse
Wir haben bei einem Hotel die Tablets in verbindung mit Tablines Schutzgehäusen eingesetzt. Die Tablet kamen sehr gut an.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android
Debabrata2018
06/12/2018
United Kingdom
Nice Digital Initiative in this category but what about the availability in India
compact with power pack features ,seamless Integration & host of android features ,in built wifi to connect with internet ,share file where is no internet via Bluetooth great usability need some case studies to plan the target industries
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multi-Touch Display 10BDL3051T 10" Powered by Android Multi-touch
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Multi-Touch Display 10BDL3051T 10" Powered by Android Multi-touch