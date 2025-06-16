* Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

* Temps de réponse égal à SmartResponse

* Espace NTSC basé sur CIE 1976

* Espace sRGB basé sur CIE 1931

* Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

* Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.

* Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

* L'alimentation USB-C Power Delivery de cet écran peut atteindre 100 W (typiquement, 96 W), la puissance maximale dépendant de votre appareil.

* Les modes USB et Power Delivery sont exclus du calcul des économies d'énergie apportées par PowerSensor.

* Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.

* Lorsque le cadrage automatique de la webcam est activé, la résolution de la webcam est de 2 mégapixels. Lorsque le cadrage automatique de la webcam est désactivé, elle est de 5 mégapixels.

* Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 2,5 G.

* La garantie de 5 ans est une garantie volontairement limitée par le fabricant. Elle s'applique uniquement aux pays répertoriés sur cette page https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Les consommateurs peuvent en bénéficier en plus de leurs droits légaux en vertu des lois nationales en vigueur, sans les affecter. Pour les utilisateurs finaux non-consommateurs (entreprises/professionnels), seules les conditions de la garantie limitée du fabricant s'appliquent.

* L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.