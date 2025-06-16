Termes recherchés
La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.
Cette fonction optimisée par l'IA est idéale pour des visioconférences de groupe. Lorsqu'une ou plusieurs personnes se placent dans le champ de la webcam, le cadrage s'ajuste automatiquement grâce à la fonction optimisée par l'IA et le zoom fait en sorte d'intégrer tous les membres de l'équipe. Et inversement, lorsque des participants quittent le champ de la webcam, le cadrage s'adapte en conséquence. Une solution idéale pour les longues réunions et les appels d'équipe.
Améliorez votre confort pendant les visioconférences grâce à cette fonctionnalité. La webcam présente une plage de réglage de 30 degrés en avant et en arrière permettant aux participants d'assister à des réunions en tout confort, dans la posture qui leur convient le mieux.
Cette fonctionnalité permet de travailler en solo et de collaborer de façon optimale dans un espace professionnel très fréquenté. Pour indiquer qu'il ou elle est occupé-e, il suffit à l'utilisateur ou à l'utilisatrice d'appuyer sur la touche de raccourci Busylight située dans le menu inférieur gauche du cadre du moniteur. Le voyant de la webcam devient alors rouge. En outre, la fonctionnalité Busylight peut également se synchroniser avec le statut dans Microsoft Teams.
Le moniteur 32:9 SuperWide de 49" (124 cm) avec une résolution de 5 120 x 1 440 est conçu pour remplacer les configurations multi-écrans et offrir un affichage ultra-large. Il correspond à deux moniteurs Quad HD 16:9 de 27" (68 cm) installés côte à côte. Les moniteurs SuperWide présentent la même surface d'affichage que deux moniteurs, mais évitent une configuration compliquée.
La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue.
Cet aménagement facilite au maximum le rangement des écouteurs. Tirez doucement sur le crochet situé sur le côté du moniteur : votre bureau sera bien rangé et vous disposerez d'une solution pratique de gestion des câbles pour votre espace de travail.
L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.
