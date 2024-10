Wat is het advies van Versuni aan eigenaren van een snoerloze steelstofzuiger uit de Philips 2000-serie of de Philips 3000-serie? Personen die een snoerloze steelstofzuiger uit de Philips 2000-serie of de Philips 3000-serie hebben aangeschaft, kunnen zich registreren om een gratis vervanging van de batterij en instructies voor het veilig vervangen van de batterij te ontvangen. Hoewel het risico voor de veiligheid van de consument gering is, vragen wij u de volgende stappen te ondernemen: 1. Stop onmiddellijk met het gebruik van de stofzuiger en laat het apparaat niet opladen 2. Leg het product op de grond 3. Ontlaad de batterij door het product in te schakelen. Laat het apparaat continu aanstaan totdat het stopt met werken