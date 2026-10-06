Mijn Saeco-espressomachine lekt

Als je merkt dat je Saeco-espressomachine lekt, zijn er mogelijk enkele oorzaken. Lees verder voor meer informatie:
Zelfs als je het spoelwater uit de koffietuit in een kop vangt, komt er altijd spoelwater in de lekbak terecht. Dit komt doordat de machine direct spoelwater in de lekbak van het automatische spoelen laat uitlekken voor het spoelen van de circuits, voor optimale prestaties van de machine.
Automatisch spoelen wordt uitgevoerd wanneer je de machine in- en uitschakelt, nadat je een drankje hebt gezet of nadat je de melkopschuimer hebt gebruikt.
Door dit spoelwater merk je dat er mogelijk altijd wat water in de lekbak zit of dat de lekbak sneller vol raakt dan verwacht. Dit duidt echter niet op een lekkage van de machine.
Opmerking: Als de lekbak vol is nadat je 2 koppen koffie hebt gezet of als de lekbak 's nachts volloopt met water, raden we je aan contact met ons op te nemen voor verdere hulp.
Als je helder water onder de machine of naast het waterreservoir ziet, komt dit doordat het waterreservoir niet goed in de machine is geplaatst.
Om dit probleem op te lossen, moet je het waterreservoir stevig in de machine duwen.
Als het waterreservoir goed is geplaatst en er nog schoon water onder de machine vandaan komt, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.
Er zijn twee mogelijke redenen waarom er watervlekken kunnen ontstaan op de keukentafel of onder de machine:
1. De lekbak was te vol en er werd tijdens het verwijderen gemorst. Je kunt dit voorkomen door het lekbakje dagelijks leeg te maken en schoon te spoelen of telkens wanneer het lekbakje vol is en de rode indicator verschijnt.
2. Wanneer de lekbak wordt verwijderd of naar voren wordt getrokken, kan een kleine hoeveelheid spoelwater van de zetgroep op het keukenblad onder de rechterkant van de machine terechtkomen. We raden je aan dit gebied wekelijks te drogen met een doek, maar dit is geen reden om je zorgen te maken over een lekkage van je machine.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›