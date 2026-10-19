Ik kan de zetgroep niet verwijderen uit mijn Saeco-espressomachine

Om de zetgroep te verwijderen, moet deze eerst in de neutrale stand worden gezet. Volg de onderstaande stappen om het tandwiel van de zetgroep in de machine in de neutrale stand te zetten:

1. Sluit de servicedeur en plaats alle onderdelen op de juiste plaats (waterreservoir/lekbak/koffiedikbak).

2. Druk op de AAN/UIT-knop om de machine UIT te schakelen. Wacht tot je geen geluiden meer hoort (dit duurt maximaal 15-20 seconden).

3. Open de servicedeur en probeer de zetgroep opnieuw te verwijderen door op de knop 'PUSH' aan de rechterkant te drukken, de zetgroep vast te houden en deze naar je toe te trekken.