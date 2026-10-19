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Philips-ondersteuning

Ik kan de zetgroep niet verwijderen uit mijn Saeco-espressomachine

Als je de zetgroep niet uit je Saeco-espressomachine kunt verwijderen, vind je hieronder een oplossing.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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