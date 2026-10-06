Er komt geen koffie uit de Saeco-espressomachine

Er zijn verschillende oorzaken waarom er geen koffie uit je Saeco-espressomachine komt, zelfs niet als de koffiebonen zijn gemalen. Hieronder vind je informatie over hoe je dit zelf kunt oplossen.
Opmerking: als je de machine voor de eerste keer gebruikt, is het normaal dat er tijdens de eerste keer koffiezetten slechts een paar druppels koffie uit de machine komen. Zet nog een paar koppen koffie om de optimale extractie van de koffie te behalen met de maalstand die je gebruikt.
Als er lucht is opgesloten, maakt de machine een luid zoemend geluid en wordt er geen water uit het waterreservoir in je espressomachine gezogen. Volg de onderstaande stappen om dit probleem te verhelpen: 1. Schakel de machine UIT 2. Leeg het waterreservoir en verwijder het AquaClean-filter (of een ander waterfilter) 3. Vul het waterreservoir met water en plaats het terug in de machine 4. Schakel het apparaat weer IN. Wanneer de machine is opgewarmd, selecteer je heet water en zet je 2-3 koppen heet water
.Als je een AquaClean-waterfilter gebruikt, volg dan deze extra stappen om ervoor te zorgen dat het filter is voorbereid en correct is geïnstalleerd voor gebruik: 1. Schud het AquaClean-waterfilter gedurende 5 seconden 2. Dompel het filter ondersteboven in een kan/kom met water tot er geen luchtbellen meer uit komen 3. Plaats het filter terug in het waterreservoir en vul het met water 4. Start de machine opnieuw door deze uit en weer aan te zetten 5. Selecteer heet water en laat 2-3 kopjes heet water uit de machine komen
Let op: Als je het AquaClean-waterfilter langer dan 3 maanden hebt gebruikt, moet je het vervangen om te voorkomen dat het verstopt raakt.
Een vuile of verstopte zetgroep kan ervoor zorgen dat er geen koffie uit je espressomachine komt. Het is belangrijk om de zetgroep wekelijks schoon te spoelen. Volg de onderstaande stappen of bekijk onze instructievideo:
Schakel het apparaat UIT en wacht tot het volledig is uitgeschakeld en geen geluiden meer maakt (dit duurt ongeveer 15-20 seconden).
Open de servicedeur en verwijder de zetgroep door op de knop 'PUSH' aan de rechterkant te drukken, de zetgroep vast te houden en deze naar je toe te trekken.
Spoel de zetgroep grondig schoon met lauw water en laat deze aan de lucht drogen voordat je de zetgroep terugplaatst.
Voor een grondige reiniging van de zetgroep, adviseren we je koffieolieverwijderingstablet CA6704 van Philips te gebruiken.
Wanneer er geen koffie uit de machine komt, is de tuit mogelijk verstopt. Je kunt een pijpenrager of naald gebruiken om het vuil te verwijderen.
Wanneer je de functie voor voorgemalen koffie gebruikt om koffie te zetten, moet de machine worden ingeschakeld en klaar zijn voor gebruik voordat je voorgemalen koffie in het compartiment voor voorgemalen koffie plaatst.
Gebruik de meegeleverde lepel en doe slechts één afgestreken schep gemalen koffie in het apparaat. Als je te veel gemalen koffie gebruikt, kan de zetgroep te vol raken en kan het koffiezetten worden afgebroken. Het koffiepoeder wordt dan weggegooid en er komt geen koffie uit de machine.
Wanneer heb je je espressomachine voor het laatst ontkalkt? Alle machines hebben een speciale ontkalkingsindicator. We raden je aan de machine te ontkalken zodra dit wordt aangegeven. Als je je espressomachine niet ontkalkt, kan er kalkaanslag in het apparaat ontstaan en kunnen er storingen optreden.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het ontkalken van je espressomachine.
Als het compartiment voor voorgemalen koffie verstopt is, kan er geen koffie worden gezet. Volg de onderstaande stappen of de instructievideo's om dit probleem op te lossen:
Schakel het apparaat UIT en wacht tot het volledig is uitgeschakeld en geen geluiden meer maakt (dit duurt ongeveer 15-20 seconden).
Open de servicedeur en verwijder de zetgroep door op de knop 'PUSH' aan de rechterkant te drukken, de zetgroep vast te houden en deze naar je toe te trekken.
Open de deksel van het compartiment voor voorgemalen koffie en plaats het lepelhandvat in het compartiment.
Beweeg de lepel omhoog en omlaag totdat de verstopte gemalen koffie naar beneden valt.
Als er niet genoeg koffiebonen of water zijn voordat je koffie gaat zetten, wordt het koffiezetten afgebroken en wordt het koffiepoeder in de koffiedikbak geplaatst. Zorg ervoor dat je genoeg koffiebonen of water hebt voordat je begint met koffiezetten om dit probleem op te lossen.
Als met deze oplossingen het probleem niet is opgelost, kun je contact met ons opnemen voor meer hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›