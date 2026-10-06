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Philips-ondersteuning

Er komt geen koffie uit de Saeco-espressomachine

Er zijn verschillende oorzaken waarom er geen koffie uit je Saeco-espressomachine komt, zelfs niet als de koffiebonen zijn gemalen.
Hieronder vind je informatie over hoe je dit zelf kunt oplossen.

Opmerking: als je de machine voor de eerste keer gebruikt, is het normaal dat er tijdens de eerste keer koffiezetten slechts een paar druppels koffie uit de machine komen. Zet nog een paar koppen koffie om de optimale extractie van de koffie te behalen met de maalstand die je gebruikt.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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