Mijn Saeco-espressomachine geeft een foutcode weer

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Als er een storing optreedt op je Saeco-espressomachine, verschijnt er een rood display met een pictogram en een codenummer, zoals 01, 03, 04, 05, 11, 14 of 19. Hieronder zie je wat de foutcodes betekenen en hoe je deze kunt oplossen.
Als je espressomachine een andere foutcode weergeeft dan hierboven vermeld, raden wij je aan contact met ons op te nemen voor verdere hulp. Je machine moet in dit geval waarschijnlijk gerepareerd worden.
Wanneer de code E01 wordt weergegeven, betekent dit dat de koffiemolen niet goed werkt omdat de koffietrechter is verstopt met gemalen koffie.
Je kunt dit probleem oplossen door de opgehoopte koffie te verwijderen en een extra schoonmaakbeurt uit te voeren met een stofzuiger. Volg de onderstaande stappen:
1. Schakel het apparaat UIT en wacht tot het volledig is uitgeschakeld en geen geluiden meer maakt (dit duurt ongeveer 15-20 seconden).
2. Verwijder de zetgroep
3. Open de deksel van de trechter voor voorgemalen koffie en plaats het lepelhandvat in de trechter. Als er geen trechter voor voorgemalen koffie is, steek je het uiteinde van de lepel van onderaf in de koffietrechter
4. Beweeg de lepel omhoog en omlaag totdat de verstopte gemalen koffie naar beneden valt. Hier kan enige kracht voor nodig zijn
5. Verwijder alle gevallen gemalen koffie met een stofzuiger
6. Maak de koffietrechter schoon door de gemalen koffie uit de trechter te zuigen met een stofzuiger.
7. Zet de zetgroep terug, schakel de machine weer IN en zet een espresso.
8. Controleer na het koffiezetten of de trechter nog steeds geen gemalen koffie bevat. Herhaal de deblokkeringsprocedure als dat niet het geval is.
Om te voorkomen dat de koffietrechter verstopt raakt, mag er geen water in de koffiebonenbak worden gegoten of gemorst. Het is ook belangrijk dat je de koffietrechter wekelijks schoonmaakt.
Wanneer de code E03 verschijnt, bevat de zetgroep te veel vuil en werkt deze niet goed. Volg de onderstaande instructies om de zetgroep af te spoelen en het probleem op te lossen.
1. Schakel het apparaat UIT en wacht tot het volledig is uitgeschakeld en geen geluiden meer maakt (dit duurt ongeveer 15-20 seconden).
2. Open de servicedeur en verwijder de zetgroep door op de knop 'PUSH' aan de rechterkant te drukken, de zetgroep vast te houden en deze naar je toe te trekken.**
**3. Spoel de zetgroep grondig met lauw water.
4. De zetgroep smeren.
5. Laat de zetgroep aan de lucht drogen en plaats de zetgroep terug.
Wanneer de code E04 verschijnt, betekent dit dat de zetgroep niet op zijn plaats zit of niet goed is geplaatst.
Om dit op te lossen, open je de servicedeur van de machine en duw je de zetgroep op zijn plaats. Je hoort een klik als de zetgroep op zijn plaats zit.
Volg de onderstaande stappen om de lucht uit je Saeco-koffiezetapparaat te halen:
1. Schakel de machine UIT
2. Leeg het waterreservoir en verwijder het AquaClean-filter (of een ander waterfilter)
3. Vul het waterreservoir met water en plaats het terug in de machine
4. Schakel het apparaat weer IN. Wanneer de machine is opgewarmd, selecteer je heet water en zet je 2-3 koppen heet water
.Als je een AquaClean-waterfilter gebruikt, volg dan deze extra stappen om ervoor te zorgen dat het filter is voorbereid en correct is geïnstalleerd voor gebruik:
1. Schud het AquaClean-waterfilter gedurende 5 seconden
2. Dompel het filter ondersteboven in een kan/kom met water tot er geen luchtbellen meer uit komen
3. Plaats het filter terug in het waterreservoir en vul het met water
4. Start de machine opnieuw door deze uit en weer aan te zetten
5. Selecteer heet water en laat 2-3 kopjes heet water uit de machine komen.
Wanneer foutcode 14 verschijnt, is je espressomachine oververhit. Om dit probleem op te lossen, schakel je het apparaat UIT en laat je het 30 minuten staan totdat het is afgekoeld.
Wanneer foutcode 11 of 19 wordt weergegeven, wacht dan even tot het apparaat zich heeft aangepast van transport-/buitentemperatuur naar kamertemperatuur. Dit kan voorkomen tijdens de winterperiode, vooral wanneer het koud is en de buitentemperatuur ongeveer nul graden is.
Om dit op te lossen, laat je de machine 30 seconden uitgeschakeld en zet je deze vervolgens weer aan.
Een andere mogelijke oorzaak voor deze fout is dat de stekker niet goed is aangesloten. Controleer nogmaals of de stekker aan de achterkant van de machine goed is bevestigd: Duw totdat de stekker volledig op zijn plaats zit en controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
Als je espressomachine een andere foutcode weergeeft dan die hierboven worden genoemd, of als de oplossingen het probleem niet verhelpen, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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