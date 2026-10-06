Mijn Saeco-espressomachine geeft een foutcode weer

Wanneer de code E01 wordt weergegeven, betekent dit dat de koffiemolen niet goed werkt omdat de koffietrechter is verstopt met gemalen koffie.



Je kunt dit probleem oplossen door de opgehoopte koffie te verwijderen en een extra schoonmaakbeurt uit te voeren met een stofzuiger. Volg de onderstaande stappen:

1. Schakel het apparaat UIT en wacht tot het volledig is uitgeschakeld en geen geluiden meer maakt (dit duurt ongeveer 15-20 seconden).

2. Verwijder de zetgroep

3. Open de deksel van de trechter voor voorgemalen koffie en plaats het lepelhandvat in de trechter. Als er geen trechter voor voorgemalen koffie is, steek je het uiteinde van de lepel van onderaf in de koffietrechter

4. Beweeg de lepel omhoog en omlaag totdat de verstopte gemalen koffie naar beneden valt. Hier kan enige kracht voor nodig zijn

5. Verwijder alle gevallen gemalen koffie met een stofzuiger

6. Maak de koffietrechter schoon door de gemalen koffie uit de trechter te zuigen met een stofzuiger.

7. Zet de zetgroep terug, schakel de machine weer IN en zet een espresso.

8. Controleer na het koffiezetten of de trechter nog steeds geen gemalen koffie bevat. Herhaal de deblokkeringsprocedure als dat niet het geval is.

Om te voorkomen dat de koffietrechter verstopt raakt, mag er geen water in de koffiebonenbak worden gegoten of gemorst. Het is ook belangrijk dat je de koffietrechter wekelijks schoonmaakt.

