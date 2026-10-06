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Philips-ondersteuning

Mijn Saeco-espressomachine geeft een foutcode weer

Als er een storing optreedt op je Saeco-espressomachine, verschijnt er een rood display met een pictogram en een codenummer, zoals 01, 03, 04, 05, 11, 14 of 19. Hieronder zie je wat de foutcodes betekenen en hoe je deze kunt oplossen.

Als je espressomachine een andere foutcode weergeeft dan hierboven vermeld, raden wij je aan contact met ons op te nemen voor verdere hulp. Je machine moet in dit geval waarschijnlijk gerepareerd worden.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SM6680/00, SM6685/00, SM8885/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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