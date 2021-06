Mogelijk is de slang, de buis of het mondstuk verstopt of geblokkeerd. Het kan ook zijn dat er haren zijn komen vast te zitten in de borstel. Dit heeft een negatieve invloed op de zuigkracht en de stofzuiger neemt mogelijk minder vuil op, doordat de luchtdoorvoer niet voldoende is.

Controleer of een van deze onderdelen is geblokkeerd. Als dit het geval is, verwijdert u de elementen die het apparaat blokkeren.