ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Ik kan de stofemmer van mijn snoerloze Philips-stofzuiger niet openen

Mogelijk is er een eenvoudige oplossing als u de stofemmer van uw snoerloze Philips-stofzuiger niet kunt openen. Controleer op de buis welk model u hebt en ontdek hier hoe u dit probleem zelf kunt oplossen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: FC6826/01R1, XC3031/01R1, XC3133/01R1. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning