Ik kan de stofemmer van mijn snoerloze Philips-stofzuiger niet openen

Til het gekleurde gedeelte op om toegang te krijgen tot de emmer (afbeelding 3). Tip: Als het moeilijk is om dit onderdeel uit de emmer te verwijderen, kunt u met uw hand rond de emmer tikken om het gekleurde deel een beetje los te maken. Verwijderen is het eenvoudigst als u de hand die de emmer vasthoudt aan de onderkant plaatst en het gekleurde deel met uw andere hand optilt.