Ik kan de stofemmer van mijn snoerloze Philips-stofzuiger niet openen
Mogelijk is er een eenvoudige oplossing als u de stofemmer van uw snoerloze Philips-stofzuiger niet kunt openen. Controleer op de buis welk model u hebt en ontdek hier hoe u dit probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u probeert uw snoerloze stofemmer uit de 8000 of 7000 series te openen, moet u deze stappen volgen:
Schakel het apparaat uit (afbeelding 1).
Verwijder de bak door op de knop te drukken terwijl u het apparaat in een hoek van 45 graden houdt (afbeelding 2).
Volg deze stappen als u de stofemmer wilt schoonmaken:
Til het gekleurde gedeelte op om toegang te krijgen tot de emmer (afbeelding 3). Tip: Als het moeilijk is om dit onderdeel uit de emmer te verwijderen, kunt u met uw hand rond de emmer tikken om het gekleurde deel een beetje los te maken. Verwijderen is het eenvoudigst als u de hand die de emmer vasthoudt aan de onderkant plaatst en het gekleurde deel met uw andere hand optilt.
Leeg de stofemmer (afbeelding 4).
Spoel de stofemmer af onder de kraan. Gebruik de vaatwasser niet (afbeelding 5).
Zorg ervoor dat de stofemmer volledig droog is voordat u deze terugplaatst (afbeeldingen 6-7).
Zorg ervoor dat u eerst het uitstekende deel van de emmer uitlijnt voordat u deze op zijn plaats vastzet.
Voor meer gedetailleerde instructies kunt u de video hieronder bekijken.
Wanneer u probeert uw snoerloze stofemmer uit de 5000 series te openen, moet u deze stappen volgen:
Schakel het apparaat uit (afbeelding 2).
Houd het apparaat in een hoek van 45 graden, zoals weergegeven in afbeelding 3. Verwijder de stofemmer door op de ontgrendelknop aan de onderkant van de emmer te drukken. Tip: Verwijder de stofemmer terwijl u het apparaat rechtop houdt om morsen van vuil te voorkomen (afbeelding 4).
Volg deze stappen als u de stofemmer wilt schoonmaken:
Houd de twee blauwe ingedeukte cirkels aan de zijkant van het gekleurde deel vast en til het uit de stofemmer (afbeelding 5).
Leeg het opgehoopte stof in de stofemmer boven de afvalbak (afbeelding 6).
Plaats de cycloon terug in de stofemmer en zorg ervoor dat de twee delen zijn uitgelijnd (afbeelding 7).
Plaats de stofemmer terug door eerst de filterzijde van de stofemmer uit te lijnen voordat u deze op zijn plaats hangt (afbeelding 8).
Als u de hendel op de kruimelzuiger ingedrukt houdt wanneer de stofemmer niet juist is uitgelijnd, kan de stofemmer klem komen te zitten of verkeerd worden geplaatst. Mogelijk ziet u een opening tussen de stofemmer en het motorgedeelte van de kruimelzuiger. Om dit te verhelpen, duwt u de stofemmer in de richting van de motor totdat er geen opening meer is. Zorg ervoor dat de uitlijning correct is uitgevoerd voordat u kracht uitoefent.
In onderstaande video laten we u zien hoe u de stofemmer op de juiste manier plaatst en hoe u dit kunt oplossen.
Wanneer u probeert de stofbak van uw SpeedPro (Max) te openen, voer dan de volgende stappen uit:
Schakel het apparaat uit.
Verwijder de stofemmer door op de ontgrendelknop op de kruimelzuiger naast de stofemmer te drukken (afbeelding 1).
Verwijder het deksel en leeg de stofemmer (afbeeldingen 2-3).
Plaats de stofbakklep terug. De klep is goed gesloten als u een klik hoort (zie afbeelding 4).
Plaats de stofbak terug. De stofbak is goed geplaatst als u een klik hoort (zie afbeelding 5).
Hebben deze stappen het probleem niet opgelost? Neem voor meer ondersteuning contact met ons op via www.philips.com/support.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:FC6826/01R1, XC3031/01R1, XC3133/01R1. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›