Ik kan de stofemmer van mijn snoerloze Philips-stofzuiger niet openen

Als u de hendel op de kruimelzuiger ingedrukt houdt wanneer de stofemmer niet juist is uitgelijnd, kan de stofemmer klem komen te zitten of verkeerd worden geplaatst. In dat geval ziet u een opening tussen de stofemmer en het motorgedeelte van de kruimelzuiger.

In de onderstaande video laten we zien hoe u de stofemmer op de juiste manier plaatst en hoe u dit probleem kunt oplossen.