De Philips-sapcentrifuge geeft een onaangename geur af

Het is heel normaal dat een nieuw apparaat een onaangename geur of wat rook produceert de eerste paar keren dat het wordt gebruikt.

Dit verschijnsel verdwijnt nadat u het apparaat enkele keren hebt gebruikt.

Het apparaat kan echter ook een onaangename geur afgeven of rook produceren als het te lang of met zeer harde ingrediënten is gebruikt.

In dit geval moet u het apparaat uitschakelen en het 60 minuten laten afkoelen. Neem contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land als het probleem zich blijft voordoen.