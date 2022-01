Om de hoogste instelling voor de hoeveelheid te kiezen, houd je het pictogram van de drank die je wilt aanpassen 3 seconden ingedrukt. Het bovenste lampje van het pictogram voor de hoeveelheid drank en het bovenste lampje van het pictogram voor de hoeveelheid melk (alleen bij bepaalde typen) beginnen te knipperen en de start-/stopknop begint te knipperen om aan te geven dat de programmeermodus actief is. Druk op de start-/stopknop. De machine begint de geselecteerde drank te zetten. Het startlampje brandt eerst onafgebroken. Wanneer de machine klaar is om de ingestelde hoeveelheid op te slaan, begint het start-/stoplampje te knipperen. Druk nogmaals op de start-/stopknop wanneer de kop de gewenste hoeveelheid koffie of melk bevat. Bij cappuccino of latte macchiato komt eerst de melk uit de machine. Druk op de start-/stopknop wanneer de kop de gewenste hoeveelheid melk bevat. De koffie komt automatisch uit de machine. Druk nogmaals op de start-/stopknop wanneer de kop de gewenste hoeveelheid bevat.

De machine heeft 3 standaardinstellingen voor elke drank: klein, medium, groot.Het is echter mogelijk om de hoeveelheid aan je eigen wensen aan te passen en op te slaan. Deze optie is alleen beschikbaar voor de hoogste instelling.Bekijk hieronder de instructies of het filmpje.Nadat je de nieuwe hoogste standaardhoeveelheid voor een drank hebt geprogrammeerd, zal deze nieuwe hoeveelheid uit de machine komentelkens wanneer je de hoogste hoeveelheid van deze drank selecteert.