Mijn Philips-espressomachine lekt

Zelfs als je het spoelwater uit de koffietuit in een kop vangt, zul je altijd water in de lekbak zien. Dit komt doordat de machine rechtstreeks spoelwater van het interne systeem laat uitlekken in de lekbak tijdens het automatisch spoelen of koffiezetten. Het spoelen van het interne circuit zorgt voor optimale prestaties van de machine.



Automatisch spoelen wordt uitgevoerd wanneer je de machine in- en uitschakelt, nadat je een drankje hebt gemaakt of nadat je de melkopschuimer hebt gebruikt.



Door dit spoelwater merk je dat er altijd wat water in de lekbak zit of dat de lekbak sneller vol raakt dan verwacht. Dit duidt echter niet op een lekkage van de machine.



Let op: Als de lekbak vol is nadat je 2 koppen koffie hebt gezet of als de lekbak 's nachts volloopt met water, raden we je aan contact met ons op te nemen voor verdere hulp.

