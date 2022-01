Mijn Philips-espressomachine lekt

Als je merkt dat je Philips-espressomachine lekt, probeer dit dan op te lossen met behulp van de onderstaande mogelijke oorzaken en oplossingen:



1. Merk je dat er water in de lekbak lekt?

2. Zie je schoon water onder of naast de machine?

3. Zie je bruine watervlekken op je keukenblad of onder de machine?