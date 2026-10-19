Mijn Philips-espressomachine lekt

Als je merkt dat je Philips-espressomachine lekt, probeer dit dan op te lossen met behulp van de onderstaande mogelijke oorzaken en oplossingen:
1. Merk je dat er water in de lekbak lekt? 2. Zie je schoon water onder of naast de machine? 3. Zie je bruine watervlekken op je keukenblad of onder de machine?
Zelfs als je het spoelwater uit de koffietuit in een kop vangt, zul je altijd water in de lekbak zien. Dit komt doordat de machine rechtstreeks spoelwater van het interne systeem laat uitlekken in de lekbak tijdens het automatisch spoelen of koffiezetten. Het spoelen van het interne circuit zorgt voor optimale prestaties van de machine.
Automatisch spoelen wordt uitgevoerd wanneer je de machine in- en uitschakelt, nadat je een drankje hebt gemaakt of nadat je de melkopschuimer hebt gebruikt.
Door dit spoelwater merk je dat er altijd wat water in de lekbak zit of dat de lekbak sneller vol raakt dan verwacht. Dit duidt echter niet op een lekkage van de machine.
Let op: Als de lekbak vol is nadat je 2 koppen koffie hebt gezet of als de lekbak 's nachts volloopt met water, raden we je aan contact met ons op te nemen voor verdere hulp.
Als je helder water onder de machine of naast het waterreservoir ziet, komt dit waarschijnlijk doordat het waterreservoir niet goed in de machine is geplaatst.
Om dit probleem op te lossen, moet je het waterreservoir volledig terugduwen in de machine.
Als het waterreservoir goed is geplaatst en er nog steeds schoon water onder de machine vandaan komt, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.
Er zijn twee mogelijke oorzaken waarom er watervlekken kunnen ontstaan op het keukenblad of onder de machine:
1. De lekbak is te vol geworden en er werd tijdens het verwijderen bruin water gemorst. Je kunt dit oplossen door het lekbakje dagelijks leeg te maken en schoon te spoelen of telkens wanneer het lekbakje vol is en de indicator 'lekbak vol' verschijnt. 2. Als je de lekbak kort na het spoelen of koffiezetten verwijdert, kan een kleine hoeveelheid spoelwater van de zetgroep op het keukenblad of onder de rechterkant van de machine blijven druppelen. Het beste is om dit gebied wekelijks te drogen met een doek, maar dit is geen reden om je zorgen te maken over een lekkage van je machine.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:EP5544/50, EP2333/40, EP4441/50. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›