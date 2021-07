In de pan of mand van de Philips Airfryer kunnen plekjes ontstaan wanneer u de coating per ongeluk aanraakt of bekrast, bijvoorbeeld wanneer u de pan schoonmaakt met agressieve schoonmaakmiddelen en/of wanneer u de mand in de pan plaatst. Dit is niet schadelijk. Alle materialen die zijn gebruikt voor uw Philips Airfryer zijn onschadelijk wanneer ze met voedsel in aanraking komen.

Opmerking: Maak de Airfryer niet schoon met agressieve schoonmaakmiddelen (zoals stalen pannenborstels en harde borstels) en plaats de mand voorzichtig in de Airfryer.