Onthult objecten in hun ware kleuren (CRI95)

Hoe hoger de Kleurweergave-index (CRI3), hoe gemakkelijker het is om een snelle en nauwkeurige inspectie van uw carrosserie uit te voeren. U kunt lakken, polijsten, reinigen of voorbereiden alsof u op een zonnige dag buitenshuis werkt. Lampen met een lage CRI-waarde laten bepaalde kleuren er onnatuurlijk uitzien. Met lichtbronnen met een CRI van 90 of hoger kunt u snel en eenvoudig het kleurverschil, zoals door krassen in de lak, herkennen.