Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

De Philips Xperion 6000 Pillar is ontworpen voor de zwaarste werkomgevingen en IK07-schokbestendig, waterbestendig volgens IP65-normen en een oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.