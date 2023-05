Speciaal voor u ontworpen

De Philips Xperion 6000 Line is ontworpen met een 110° brede straal van 150 lm in de Eco-stand en 300 lm in de Boost-stand, en is daarmee ideaal voor het verlichten van grotere oppervlakken. De lamp is uitgerust met een zaklampstraal van 120 lm om het licht waar nodig te kunnen richten. Bekijk alle voordelen