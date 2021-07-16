Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SH90/70
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9031/12R1
SW7700/67
SW9700/67
Niet meer leverbaar
Vervangen door SH91
De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk om nieuwe scheerhoofden te installeren in slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw scheerapparaat grondig schoonmaken en uw dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.
De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.
1. Trek de scheerhoofdhouder van het apparaat. 2. Vervang de scheerhoofden door nieuwe. 3. Bevestig de scheerhoofdhouder opnieuw. 4. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.
2.8
van 5
255
Reviews & awards
Baardeman
16/07/2021
België
Geverifieerde koper
Heel tevreden van het scheer resultaat.
Een goed product die 5 sterren waard is. Iedereen met een harde baard - zou zich goed voelen met dit toestel.
Voordelen
Gemakkelijk zonder elektrische draad
Nadelen
Geen beschermlagen voor de scheerkop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
CGIJS
16/04/2019
België
Super glad
Ik scheer me al zeker 50 jaar lang met het mes omdat geen enkel electrisch scheerapparaat daar tegenop kan. Deze WEL! Super glad en lekker snel. Ik lees veel negatieve reacties. Zou mogelijk te maken hebben met droog scheren? Als je je gewoon lekker inzeept (met of zonder kwast) dan gaat het veel sneller. En mogelijk minder slijtage! Nu 3 maanden intensief gebruikt en scheert nog steeds als de eerste keer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/50 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/50 Scheerhoofden
Gerrard
16/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Je merkt pas na vervangen van scheerkoppen dat deze echt op waren. Nieuwe scheren heerlijk.
Voordelen
Top product
Nadelen
Prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Vergeleken met het vorige Philips-model