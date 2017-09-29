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  • Voedingslepeltjes met zacht mondstuk
  • Voedingslepeltjes met zacht mondstuk
  • Voedingslepeltjes met zacht mondstuk
  • Voedingslepeltjes met zacht mondstuk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Voedingslepeltjes met zacht mondstuk
  • Voedingslepeltjes met zacht mondstuk
  • Voedingslepeltjes met zacht mondstuk

Philips AventVoedingslepels voor jonge peuters 6m+

SCF710/00

4.4
| (9) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Voedingslepeltjes met zacht mondstuk
De voedingslepels SCF710/00 voor peuters van Philips Avent, voor de ontwikkelingsfasen van je kind
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Voeden met Avent

Voedingslepeltjes met zacht mondstuk

0% BPA

Eenvoudig schoonmaken en vaatwasmachinebestendig

Handige lange steel

Handige lange steel

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.4

van 5

9

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

3
2

29/09/2017

België

België

Heel tevreden

Zeer goede lepeltjes, ze zijn fijn in de hand te houden en heel gemakkelijk proper te maken, we steken ze meestal mee in de vaatwasser en ze blijven er mooi uitzien, de tip van het lepeltje vind ik niet zo zacht, ook niet hard, maar toch tegen de eerste tandjes bestendig, enkel jammer van de hogere aankoopprijs, maar omdat ze duurzaam zijn vind ik ze toch het waard

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+

25/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent spoons

I got one of these spoons with a pack of Avent storage pots. It is brilliant and I am seeking out more. The handle is solid and has a good weight. The spoon is shallow so baby can actually eat everything from it. I would recommend these.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

13/05/2011

United Kingdom

United Kingdom

brilliant!

I was surprised but this spoon is actually the perfect feeding spoon. The orange part is silicon, so nice and soft, but usefully the white plastic part gives the handle just the right amount of rigidity. I have other silicone spoons that are not as good as the bowl part is too chunky & too rounded - this one has a nice "sharp" edge to it so you can wipe dribbles off without just smearing it further. I always recommend this now. Brilliant!!! - just need some other colours to choose from!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 

  1. Zacht mondstuk is niet leverbaar in de VS