Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
4.4
van 5
9
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Dutsje
29/09/2017
België
Heel tevreden
Zeer goede lepeltjes, ze zijn fijn in de hand te houden en heel gemakkelijk proper te maken, we steken ze meestal mee in de vaatwasser en ze blijven er mooi uitzien, de tip van het lepeltje vind ik niet zo zacht, ook niet hard, maar toch tegen de eerste tandjes bestendig, enkel jammer van de hogere aankoopprijs, maar omdat ze duurzaam zijn vind ik ze toch het waard
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Voedingslepels voor jonge peuters 6m+
Emmaline
25/05/2017
United Kingdom
Excellent spoons
I got one of these spoons with a pack of Avent storage pots. It is brilliant and I am seeking out more. The handle is solid and has a good weight. The spoon is shallow so baby can actually eat everything from it. I would recommend these.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+
rrrrrr
13/05/2011
United Kingdom
brilliant!
I was surprised but this spoon is actually the perfect feeding spoon. The orange part is silicon, so nice and soft, but usefully the white plastic part gives the handle just the right amount of rigidity. I have other silicone spoons that are not as good as the bowl part is too chunky & too rounded - this one has a nice "sharp" edge to it so you can wipe dribbles off without just smearing it further. I always recommend this now. Brilliant!!! - just need some other colours to choose from!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+
Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging.
Zacht mondstuk is niet leverbaar in de VS