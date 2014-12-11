Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Bevat geen BPA
4.1
van 5
19
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Daan81
11/12/2014
Nederland
Hele handige set, voor alle hapjes en maaltijden geschikt!
Deze set is heel handig, voor alle hapjes en maaltijden. De vakjes op het bord zijn alleen wat onhandig voor een boterham. De anti slip werkt heel goed op de plastic kinderstoel, daardoor blijft het erg goed staan. Ook de bestekset is goed om te laten wennen aan een vork en het eten is makkelijk van de lepel af te krijgen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
kivazi
30/11/2014
Nederland
een ontzettend leuke set
Dit is echt een ontzettend leuke set om in huis te hebben! Het design is erg fraai en het is leuk om samen met je kindje te ontdekken wat er allemaal te zien is op het bordje en de kommetjes. Het enige minpuntje qua design vind ik de pinguin op het vorkje. Die komt echt nergens op het bodje of de kommetjes terug. Verder is de set erg handig in gebruik ik gebruik alle verschillende onderdelen. Voor ontbijt, toetje en avondeten. Als enige minpuntje van deze set vond ik het receptenboekje (staat speciaal aangegeven op de buitenkant inclusief receptenboekje!) 3 recepten! Dat kun je niet echt een receptenboekje noemen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
Sabrina
19/11/2014
Nederland
Helemaal Compleet!
Deze maaltijd set van Avent is helemaal compleet. het kleine kommetje gebruik ik voor fruit, grote kommetje voor pap en het bordje voor avond eten. Het lepeltje is perfect gemaakt voor een baby mondje en het vorkje is niet scherp maar wel efficiënt. Ik had deze set gekocht omdat het printje mij zo aansprak. ( mijn zoontje vindt het konijntje geweldig) Thuis kom ik er achter dat het in praktijk veel meer voordelen heeft :-) De kommetjes en het bordje kunnen in de magnetron en vaatwasser. En prakken van fruit en aardappels is nu ook super makkelijk, door de antislip onderkant glijdt het bordje/ kommetje niet weg. Dus deze set zou ik zeker aanraden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden
Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging.