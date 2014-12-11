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  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

Niet meer leverbaar

Philips AventEetset voor peuters vanaf 6 maanden

SCF716/00

4.1
| (19) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
Philips Avent-eetset SCF716/00 voor baby's, voor de ontwikkelingsfasen van je kind
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Eetset voor peuters

Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

  • Bevat geen BPA

Ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand kinderpsychologe

Ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand kinderpsychologe

0% BPA

Eenvoudig schoonmaken en vaatwasmachinebestendig

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

19

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2

11/12/2014

Nederland

Nederland

Hele handige set, voor alle hapjes en maaltijden geschikt!

Deze set is heel handig, voor alle hapjes en maaltijden. De vakjes op het bord zijn alleen wat onhandig voor een boterham. De anti slip werkt heel goed op de plastic kinderstoel, daardoor blijft het erg goed staan. Ook de bestekset is goed om te laten wennen aan een vork en het eten is makkelijk van de lepel af te krijgen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

30/11/2014

Nederland

Nederland

een ontzettend leuke set

Dit is echt een ontzettend leuke set om in huis te hebben! Het design is erg fraai en het is leuk om samen met je kindje te ontdekken wat er allemaal te zien is op het bordje en de kommetjes. Het enige minpuntje qua design vind ik de pinguin op het vorkje. Die komt echt nergens op het bodje of de kommetjes terug. Verder is de set erg handig in gebruik ik gebruik alle verschillende onderdelen. Voor ontbijt, toetje en avondeten. Als enige minpuntje van deze set vond ik het receptenboekje (staat speciaal aangegeven op de buitenkant inclusief receptenboekje!) 3 recepten! Dat kun je niet echt een receptenboekje noemen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

19/11/2014

Nederland

Nederland

Helemaal Compleet!

Deze maaltijd set van Avent is helemaal compleet. het kleine kommetje gebruik ik voor fruit, grote kommetje voor pap en het bordje voor avond eten. Het lepeltje is perfect gemaakt voor een baby mondje en het vorkje is niet scherp maar wel efficiënt. Ik had deze set gekocht omdat het printje mij zo aansprak. ( mijn zoontje vindt het konijntje geweldig) Thuis kom ik er achter dat het in praktijk veel meer voordelen heeft :-) De kommetjes en het bordje kunnen in de magnetron en vaatwasser. En prakken van fruit en aardappels is nu ook super makkelijk, door de antislip onderkant glijdt het bordje/ kommetje niet weg. Dus deze set zou ik zeker aanraden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 