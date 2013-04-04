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Niet meer leverbaar

Philips AventPeuterbord met meerdere vakjes 12m+

SCF702/00

4

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

Het Philips Avent-bord SCF702/00 met meerdere vakjes, voor de ontwikkelingsfasen van je kind

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Bord ontworpen voor peuters

Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

  • Wit

Ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand kinderpsychologe

Ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand kinderpsychologe

0% BPA

Geschikt voor de magnetron

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

04/04/2013

France

France

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

04/04/2013

France

France

Geverifieerde koper

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

17/08/2012

Italia

Italia

I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi

I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 