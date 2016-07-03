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Niet meer leverbaar
SCF708/00
Wit
3.0
van 5
3
Reviews & awards
Schu
03/07/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Niedlich und praktisch
Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten
SasSun
23/08/2012
Nederland
Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...
Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!
Deze review is gemaakt voor SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden
Deze review is gemaakt voor SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden
villarefe
01/09/2013
Italia
si è rovinato dopo i primi utilizzi
dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi
Deze review is gemaakt voor SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)
Deze review is gemaakt voor SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)
Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging.